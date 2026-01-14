Trump considera "inaceptable" todo lo que no sea anexionar Groenlandia: "Es vital"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no tiene pensado alterar su hoja de ruta con respecto a Groenlandia. La reivindicación de la isla para mantenerse bajo soberanía de Dinamarca y de la UE y las quejas de los distintos líderes europeos no han hecho mella en sus pretensiones, hasta el punto de que sus últimas palabras sobre este territorio ártico han sido que cualquier solución que no pase por anexionarlo es "inaceptable".

"Estados Unidos necesita Groenlandia como parte de su seguridad nacional", ha recalcado el mandatario a través de su red social, en la que ha aseverado que la isla ártica "es vital" para el escudo antimisiles que está construyendo el país norteamericano. Sus alusiones a la estrategia de defensa de su país chocan con el interés económico que blandió la primera vez que apostó por hacerse con la isla —y con el control del canal de Panamá—, y se producen apenas unas horas antes de que los responsables de Exteriores de Dinamarca y Groenlandia se reúnan en la Casa Blanca con el vicepresidente norteamericano, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio.

En el mismo texto de su publicación, Trump ha reiterado su velada amenaza sobre lo que implicaría en términos militares la salida de su país de la Alianza Atlántica. "Sin el vasto poder de Estados Unidos, gran parte del cual construí durante mi primer mandato y que ahora estoy elevando, la OTAN no sería una fuerza eficaz ni disuasoria, ¡ni de lejos!", ha dejado escrito, antes de sostener que la organización que lidera Mark Rutte "debería liderar el camino" para que Washington se haga con Groenlandia.

Y, sin dejar de hacer hincapié en que "Rusia o China" se harán con el control de la isla si no lo hace Estados Unidos, ha enfatizado que la OTAN será "más efectiva" si la isla pasa a manos norteamericanas. En una publicación posterior, de hecho, volvió a ironizar con que Dinamarca no puede hacer frente a la amenaza rusa o china con "dos trineos tirados por perros", para sostener una vez más que "solo Estados puede".

Unas horas antes de que publicase estos comentarios en las redes sociales, el presidente Trump respondió a preguntas de periodistas sobre las declaraciones del primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, en las que reivindicó que la isla "no" será estadounidense. "Discrepo", ha rechazado rotundo, antes de desvelar que ni conoce al dirigente isleño ni sabe "nada sobre él" pero que la postura que ha manifestado —ha advertido— "va a ser un gran problema para él".