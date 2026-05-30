Un dron ucraniano impacta contra el edificio de una de las turbinas de la central nuclear de Zaporiyia

La propia central nuclear de Zaporiya, en Ucrania, es la que ha informado en un comunicado publicado en las redes sociales sobre lo sucedido. "Hoy un vehículo aéreo no tripulado ha impactado contra el muro de la sala de turbinas de la Unidad 6 de la Central Nuclear de Zaporiyia sin provocar daños personales ni críticos".

"Estos ataques contra instalaciones nucleares son extremadamente irresponsables y suponen un riesgo para la seguridad nuclear", ha reprochado la dirección de la central, que alerta de "consecuencias impredecibles" y peligros para la seguridad de toda la región.

El comunicado destaca que "todos los sistemas de la central están funcionando con normalidad". "No se ha detectado ninguna violación del procedimiento. Los niveles de radiación de fondo de la central y del entorno están dentro de los límites naturales", ha indicado.

Situación "bajo control"

Un equipo de especialistas está realizando ya una inspección del lugar del incidente, ha señalado la central, que destaca que "la situación está completamente bajo control".

Más tarde, el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) ha expresado su "grave preocupación" por el ataque de un dron que habría causado "un agujero en el muro" del edificio.

El máximo responsable del OIEA, Rafael Grossi, ha advertido de que el incidente pone en peligro lso siete "pilares indispensables" para garantizar la seguridad nuclear durante le conflicto y también los cinco "principios concretos" planteados para la protección de la central de Zaporiyia en particular. "No debe de haber ningún ataque de ningún tipo ni desde ni contra" la central, ha recordado Grossi.

"Atacar unas instalaciones nucleares es como jugar con fuego", ha advertido Grossi, que ha informado de que el equipo del OIEA presente en Zaporiyia ha solicitado acceso para examinar el edificio de la turbina afectada "de primera mano". "Este sería el primer ataque con dron dentro del perímetro de la central desde abril de 2024", ha recordado.