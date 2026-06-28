EEUU ataca la costa iraní de Ormuz e Irán responde contras sus bases en Bahréin y Kuwait

Estados Unidos ha atacado posiciones estratégicas iraníes en respuesta a la "continua agresión" de Teherán "contra el transporte marítimo comercial"; una decisión que ha recibido respuesta de la república islámica con ataques dirigidos contra las bases norteamericanas en Bahréin y Kuwait.

Las acciones estadounidenses guardan relación, según han explicado, con los ataques perpetrados por Irán contra un buque comercial con bandera de Singapur, que cruzaba el estrecho de Ormuz el pasado jueves, y contra un navío de Panamá en esa misma vía la pasada noche.

"Irán tuvo la oportunidad de respetar el acuerdo de alto el fuego, pero optó por no hacerlo cuando sus fuerzas lanzaron un dron de ataque unidireccional", sostiene el ejército de EEUU, tras lo cual la Guardia Revolucionaria reaccionó destruyendo ocho instalaciones en la región.

Además, ha advertido de que "actuará con mayor firmeza que antes" y que "cualquier posible agresión ecibirá una respuesta contundente".

Este nuevo reconocimiento de los ataques llega en medio de las negociaciones abiertas entre ambos países, tensionadas también a causa de los ataques de Israel sobre Líbano.