Un equipo de Naciones Unidas documentará "la destrucción sistemática de Líbano"

Un equipo de Naciones Unidas documentará "la destrucción sistemática en el sur de Líbano desde 2023", en el marco de las campañas militares lanzadas por Israel en territorio de su país vecino.

De ello ha dado cuenta una comisión parlamentaria del país mediterráneo específica sobre ese asunto, que ha detallado que las visitas y reuniones tendrán lugar a lo largo de los próximos cuatro meses.

En todo caso, el último informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ya recoge que, durante la campaña militar lanzada por Israel, más de 11.000 edificios han sido destruidos, con casi 18.000 viviendas afectadas.

"Los hallazgos indican que los daños directos a los edificios en el sur del Líbano se estiman en 1.380 millones de dólares, con un volumen de escombros asociado de aproximadamente 3,1 millones de metros cúbicos", agrega, antes de precisar que la evaluación "no incluye sótanos, estructuras subterráneas ni infraestructuras críticas como carreteras, puentes, electricidad, agua y telecomunicaciones".

Israel seguirá atacando

Y mientras los ataques de Israel sobre Líbano siguen enturbiando las negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos, desde Tel Aviv insisten en que su ejército no saldrá de su país vecino.

"No nos vamos a retirar y, a día de hoy, no existe ninguna exigencia por parte de Estados Unidos para que Israel se retire de Líbano", ha asegurado su ministro de Defensa, Israel Katz, al tiempo que el jefe del ejecutivo, Benjamin Netanyahu, ha subrayado que él no pide "permiso" al inquilino de la Casa Blanca para sus operaciones militares.

Por su parte, tras las últimas semanas de encontronazos públicos entre Washington y Teherán a raíz de sus masacres en Líbano, hoy el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha respaldado a Israel al alegar que "la única razón" de sus ataques "es que Hezbolá lanza cohetes y drones desde allí".

En este contexto, el último balance de las autoridades libanesas eleva por encima de 4.200 los muertos a causa de los bombardeos de Israel contra su territorio desde el 2 de marzo.