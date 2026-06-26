EEUU relaja provisionalmente las sanciones sobre las transacciones con Venezuela para apoyar las labores de socorro tras los terremotos

Daños en La Guaira como consecuencia de los fuertes terremotos que han tenido lugar en Venezuela

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos autorizará todas las transacciones con Venezuela relacionadas con las labores de socorro a causa del enorme terremoto que ha sacudido el país y ha dejado miles de personas afectadas.

Se trata de operaciones que, en otro contexto, no estarían permitidas, pero para las que ahora la administración Trump abre una ventana de casi cuatro meses, hasta el próximo 23 de octubre.

En concreto, la orden incluye el procesamiento o transferencia de fondos en nombre de personas de terceros países hacia o desde Venezuela en apoyo de las transacciones autorizadas por la licencia general.

Junto con ello, el gobierno norteamericano ha anunciado una ayuda valorada en 150 millones de dólares para hacer frente a los efectos del doble terremoto y, además, ya ha empezado a desplegar su personal sobre el terreno para participar en las labores de búsqueda y rescate.

En concreto, el teniente general Joseph Jarrard, del Mando Sur de Estados Unidos, se encuentra ya en Caracas en respuesta a la petición formal de ayuda por parte del gobierno venezolano, y ha explicado que sus tropas utilizarán aviones y helicópteros "para proporcionar servicios de movilidad especializados".