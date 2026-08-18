EEUU reprende a Israel por sus ataques sobre Siria: "Una escalada innecesaria"

Imagen de archivo de las consecuencias de los ataques sobre Siria

Los últimos ataques de Israel sobre Siria, país en el que ha bombardeado un aeropuerto militar, han vuelto a encender las alertas en Estados Unidos ante la posibilidad de que la inestabilidad se extienda por la región.

De ahí que su enviado especial al país asiático, Tom Barrack, recurriese a sus redes sociales para reprender a Tel Aviv y ponerse del lado del gobierno encabezado por Ahmed al Shaara, aliado de Donald Trump.

"Estamos profundamente preocupados por el hecho de que los ataques israelíes contra la base aérea de Abu al Duhur puedan constituir una escalada innecesaria que no contribuye a la estabilidad regional", ha advertido el dirigente norteamericano, sin obviar que Damasco "ha indicado repetidamente que prefiere una reducción de la tensión con Israel".

En este contexto, en el que Siria "no ha adoptado una postura depredadora", ha comprometido que el ejecutivo liderado por Donald Trump continuará llevando a cabo esfuerzos diplomáticos para lograr un entendimiento entre ambos países.

"Estados Unidos continúa creyendo que la moderación y el compromiso ofrecen el curso más constructivo. Alentamos a todas las partes a priorizar el discurso lógico sobre incidentes militares adicionales", ha remachado Barrack.

Nuevo toque de atención

No es la primera vez que la Casa Blanca formula advertencias a Israel con relación a sus prácticas militares.

El propio Trump llegó a tachar a Benjamin Netanyahu de "puto loco" por sus constantes agresiones en Líbano, y a frenar públicamente sus irrupciones bélicas en Irán en aras de la búsqueda de una solución al conflicto iniciado el pasado 28 de febrero.

Ahora, cuando concluye el plazo pactado entre Washington y Teherán para llegar a un acuerdo que pusiera fin a la guerra, la administración Trump pretende evitar nuevos focos de tensión en Oriente Próximo que añadan más dificultades a las ya existentes.