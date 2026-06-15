Israel pone en riesgo el acuerdo entre Irán y EEUU al atacar de nuevo Líbano

En un contexto de fuerte presión interna para que las tropas de Israel no abandonen Líbano a pesar de la exigencia de Estados Unidos —que consiguió un acuerdo con Irán condicionado a que el país hebreo deje de bombardear a sus vecinos del norte—, un nuevo ataque con drones, que deja al menos un fallecido en territorio libanés, puede hacer tambalearse la firma prevista para el viernes.

La persona que ha perdido la vida es, según la agencia de noticias del país mediterráneo, el conductor de un vehículo que circulaba por el sur del país, en las inmediaciones de Kfar Tebnint, en el distrito de Nabatiyé.

Si bien todavía no ha podido ser identificado debido al estado del cuerpo, se trata de la primera persona que muere tras el acuerdo anoche entre Teherán y Washington, que está previsto que se firme a finales de semana en Suiza.

Desde el reinicio de este conflicto, en el marco de los ataques contra Irán, la cifra de libaneses que han muerto por las órdenes de Netanyahu roza las 3.800 personas, de las cuales 133 eran profesionales sanitarios. Los heridos, por su parte, superaron las 11.780 personas desde el pasado 2 de marzo.

Israel no renuncia

Ayer mismo, mientras se cerraban los flecos del acuerdo entre Estados Unidos e Irán, Israel volvió a atacar Líbano; una operación que volvió a irritar al presidente Trump. "No tendría que haber ocurrido", publicó el inquilino de la Casa Blanca en sus redes sociales, si bien posteriormente trascendió que en privado había afeado a Netanyahu su "falta de juicio" al no cesar los bombardeos.

Trump, que se enfrenta a las elecciones de mitad de mandato en noviembre, necesita cerrar el episodio bélico en Oriente Próximo y, además, esgrimir alguna mejora económica tangible. De ahí que la reapertura del estrecho de Ormuz se plantee como una medida clave en las negociaciones: recuperar el tránsito de buques previo al 28 de febrero calmará a los mercados y, además, amortiguará la subida de los precios del petróleo y el gas natural.

A pesar de ello, el ministro de Defensa de Israel sostuvo que su ejército no se retirará de las zonas que ya ha conseguido ocupar en Líbano y, de hecho, ha apuntado que el primer ministro "se lo dejó claro" a Trump. Es más, subrayó que esas áreas "serán vaciadas de residentes locales" y toda edificación existente "será destruida".

También el ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista que humilló a los activistas de la Flotilla que se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria, recalcó que el acuerdo entre Estados Unidos e Irán "no vincula" a Israel. "Somos un estado independiente y soberano, no una república bananera", se reafirmó, llamando así a "garantizar la seguridad de los judíos en la Tierra de Israel".