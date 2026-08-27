China advierte a EEUU de "riesgos" en su relación y apela a "gestionar adecuadamente las diferencias"

A falta de un mes para que Xi Jinping realice un viaje a Washington para reunirse con Donald Trump, después de la visita a Pekín del inquilino de la Casa Blanca, el gobierno de China advierte de que todavía existen "riesgos y desafíos" en su relación bilateral con Estados Unidos. En plena crisis por las sanciones a los socios comerciales de Irán, la receta del gigante asiático para afianzar los lazos entre ambos países pasa por "gestionar adecuadamente las diferencias y eliminar las injerencias", entre otras medidas.

Ambas potencias continúan inmersas en una disputa arancelaria que ha quedado suspendida hasta el mes de noviembre; una cuestión que los líderes de las dos principales economías mundiales tendrán sobre la mesa en su próximo encuentro. Por el momento, a modo de preparación de esa cita, el ministro de Exteriores chino ha recibido al embajador norteamericano en su país, para abordar conjuntamente el estado de sus relaciones.

Por parte de la dirigencia china, Wang Yi ha aplaudido la "mejora" que han experimentado, consciente de que unos vínculos fuertes entre ambos no solo resultarían beneficiosos para los dos países, sino que satisfarían al grueso de la comunidad internacional. Eso sí, ha dejado claro que esa estabilidad solo se logrará siguiendo la guía que marcaron sus líderes y que introducir ahora cuestiones como las sanciones comerciales solo contribuirá a enturbiar el trabajo iniciado en la cumbre de Pekín. "Centrarse en la agenda establecida", por tanto, permitirá avanzar hacia una relación "constructiva, estratégica y estable".

El diplomático estadounidense ha recogido el mensaje y se ha limitado a calificar de "productiva" la conversación con el ministro chino, tras afirmar que el objetivo de Washington es "lograr una relación constructiva con estabilidad estratégica, justicia y reciprocidad".

Relaciones China-Irán

Esta reunión se produce después de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos anunciase las primeras sanciones impuestas a terceros países en el marco de su anunciada "guerra económica" contra Irán, que por el momento no incluyen a las grandes instituciones financieras del gigante asiático aunque sí a otras empresas con sede en Hong Kong y en China continental.

"China adoptará todas las medidas necesarias para proteger con firmeza sus derechos e intereses legítimos", advirtieron desde Pekín, sin dejar de hacer hincapié en el carácter "ilegal" de las sanciones unilaterales.

Si la Casa Blanca sigue adelante en su política de imponer sanciones a los socios comerciales de Irán, estas medidas impactarían directamente en China, por ser uno de los principales compradores de petróleo iraní. Las represalias del gobierno asiático podrían materializarse a través de la interrupción del suministro de minerales críticos para la producción de tecnología. Un informe reciente de la Agencia Internacional para la Energía apunta que sectores como automoción, tecnología, defensa y energía serían los potencialmente más afectados por eventuales restricciones chinas a la exportación de tierras raras.