Egipto y Turquía piden a Irán dar otra oportunidad a la negociación con EEUU

Los presidente de Egipto y Turquía, en una imagen de archivo

El presidente de Egipto, Abdelfatá al Sisi, ha telefoneado a su homólogo de Irán, Masud Pezeshkian, para pedirle, tras el último ataque de Estados Unidos, que dé "oportunidades suficientes" a la vía diplomática y no se retome el conflicto.

Partidario de una "solución pacífica" que evite una nueva escalada de la guerra en la región, según la oficina presidencial de El Cairo, el mandatario egipcio ha aconsejado también al presidente de la república islámica "flexibilidad" y "evitar errores de cálculo".

También el máximo responsable de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha trasladado a Pezeshkian su disposición a seguir apoyando las negociaciones, enfocado a que conlleven "la paz y la estabilidad" en Oriente Próximo.

A pesar de que, en los últimos días, Washington y Teherán hablaban ya de progresos en las negociaciones, el ataque de Estados Unidos en las últimas horas ha llevado a Irán a anunciar una posible respuesta al golpe. Y, si ayer el petróleo bajaba, impulsado por la expectativa de un pronto acuerdo de paz, hoy ha vuelto a subir y a superar la barrera de los 100 dólares por barril.