Putin dejará de bombardear Ucrania durante una semana

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que su homólogo ruso, Vladimir Putin, le ha prometido que dejará de bombardear Ucrania durante una semana, tras sus últimos ataques contra la infraestructura del país europeo que han dejado a miles de personas sin electricidad en un contexto de frío extremo.

“Le he pedido personalmente a Putin que no ataque Kiev ni otras ciudades y pueblos durante una semana. Y ha accedido. Ha sido muy agradable", ha declarado el presidente estadounidense durante una reunión de su gabinete retransmitida por la Casa Blanca.

Al respecto, ha indicado que "mucha gente" le dijo que "no desperdiciara la llamada" porque no lograría convencer al dirigente del país soviético, pero “ha aceptado”. “Y estamos muy contentos”, ha celebrado.

También ha señalado que las autoridades ucranianas "casi ni se lo creían", pero están "muy contentos porque están pasando por una situación muy difícil". "Es un frío extraordinario, un frío récord. (...) Dicen que nunca han experimentado un frío así", ha remarcado Trump.

Minutos antes, el magnate neoyorquino había declarado que esta guerra se resolverá “pronto", pues se han logrado "muchos" avances en las últimas negociaciones. "Hemos puesto fin a ocho guerras y creemos que otra está en camino", ha agregado.

Zelenski agradece a Trump sus “esfuerzos”

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que ha explicado que este alto el fuego se discutió durante los contactos trilaterales en Emiratos Árabes Unidos con Rusia y Estados Unidos, ha agradecido a Trump sus "esfuerzos" en este sentido.

"El suministro eléctrico es fundamental para la vida", ha indicado a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, donde ha apuntado que "las medidas de desescalada contribuyen a un progreso real hacia el fin de la guerra". "Esperamos que los acuerdos se implementen", ha finalizado Zelenski.