AEERA reclama más apoyo y garantías para los emigrantes retornados en Asturias
ENCUENTRO EN OVIEDO
La Junta Directiva de la asociación mantuvo un encuentro institucional con Olaya Romano, directora general de Emigración y Políticas de Retorno, y María Antonia Fernández Felgueroso, presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas
La Asociación de Emigrantes Españoles Retornados de Asturias (AEERA) "continúa trabajando para defender los derechos de las personas emigrantes retornadas y mejorar su atención y apoyo en su retorno a Asturias", según han publicado en sus redes sociales, tras un encuentro institucional de miembros de la Junta Directiva con Olaya Romano, directora general de Emigración y Políticas de Retorno, y María Antonia Fernández Felgueroso, presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas.
Durante la reunión se puso de manifiesto la importancia de continuar avanzando en la defensa de los derechos de las personas emigrantes retornadas, así como de mejorar los recursos de atención y acompañamiento que necesitan quienes regresan a su tierra después de vivir durante años en el extranjero.
Desde AEERA se ha trasladado un sincero agradecimiento a ambas representantes por su disposición, su interés por las necesidades del colectivo y su voluntad de seguir colaborando para contribuir a mejorar la situación de las personas emigrantes retornadas.
La asociación destaca la importancia de mantener una comunicación fluida y una colaboración institucional que permita dar respuesta a las dificultades que afrontan muchas personas al regresar a Asturias, especialmente en cuestiones relacionadas con sus derechos, sus trámites y su integración social.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
ENCUENTRO EN OVIEDO
AEERA reclama más apoyo y garantías para los emigrantes retornados en Asturias
Lo último
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, jueves 29 de octubre?
PODCAST Y VÍDEO
El primer café | Jueves, 29 de octubre
66 AÑOS DE MEDIA
Ourense registra los pacientes hospitalizados más longevos del país
CRÓNICA PERSONAL
Tragedia inconmensurable