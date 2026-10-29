AEERA reclama más apoyo y garantías para los emigrantes retornados en Asturias

La Asociación de Emigrantes Españoles Retornados de Asturias (AEERA) "continúa trabajando para defender los derechos de las personas emigrantes retornadas y mejorar su atención y apoyo en su retorno a Asturias", según han publicado en sus redes sociales, tras un encuentro institucional de miembros de la Junta Directiva con Olaya Romano, directora general de Emigración y Políticas de Retorno, y María Antonia Fernández Felgueroso, presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas.

Durante la reunión se puso de manifiesto la importancia de continuar avanzando en la defensa de los derechos de las personas emigrantes retornadas, así como de mejorar los recursos de atención y acompañamiento que necesitan quienes regresan a su tierra después de vivir durante años en el extranjero.

Desde AEERA se ha trasladado un sincero agradecimiento a ambas representantes por su disposición, su interés por las necesidades del colectivo y su voluntad de seguir colaborando para contribuir a mejorar la situación de las personas emigrantes retornadas.

La asociación destaca la importancia de mantener una comunicación fluida y una colaboración institucional que permita dar respuesta a las dificultades que afrontan muchas personas al regresar a Asturias, especialmente en cuestiones relacionadas con sus derechos, sus trámites y su integración social.