Albares asegura que Exteriores avanza "a buen ritmo" para entregar la lista de afectados por la Ley de Nietos

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado que su departamento avanza "a buen ritmo" en la elaboración de la lista de personas afectadas por la suspensión cautelar del voto de los nacionalizados mediante la conocida como Ley de Nietos. El objetivo es cumplir el plazo fijado por el Tribunal Supremo, que ha advertido de posibles sanciones económicas si el Gobierno no entrega la información requerida en cinco días hábiles.

En una entrevista en Radio Nacional de España (RNE), Albares ha explicado que la elaboración de esta relación es una tarea "laboriosa y compleja", ya que los datos estadísticos que manejaban inicialmente los consulados no estaban vinculados a los nombres de las personas afectadas."Se está terminando el proceso para poder cumplir con lo que nos solicita el Supremo y prestar toda colaboración dentro de plazo", ha señalado el ministro, que ha defendido que las oficinas consulares llevan semanas trabajando para completar la información solicitada.

Los consulados revisan las concesiones de nacionalidad

Albares ha explicado que el Ministerio ha ordenado a las oficinas consulares analizar todas las concesiones de nacionalidad realizadas desde la entrada en vigor de la Ley de Nietos, con el fin de identificar a las personas incluidas en el requerimiento judicial. Según Exteriores, desde que se recibieron los autos del Supremo se suspendieron los permisos y las vacaciones del personal consular y se ordenó destinar los recursos humanos necesarios para cumplir con las exigencias del tribunal.

El principal obstáculo, según ha expuesto el ministro, es que las cifras disponibles hasta ahora tenían una finalidad puramente estadística y no incluían una relación nominal de los afectados. Por ello, el trabajo requiere revisar los expedientes y vincular los datos de nacionalidad con la identidad de cada persona.

El Tribunal Supremo ha requerido al Ministerio de Asuntos Exteriores y al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que remitan la relación nominal de los afectados tanto a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal como a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral. Además, el Alto Tribunal contempla la posibilidad de reiterar las sanciones hasta que se ejecute por completo lo ordenado, sin perjuicio de otras responsabilidades patrimoniales que pudieran corresponder.

El ministro también ha rechazado que la actuación del Tribunal Supremo suponga una "injerencia electoral". Albares ha defendido que ha dado instrucciones para que los consulados cumplan escrupulosamente y dentro del plazo establecido con lo solicitado por el alto tribunal.

La elaboración de la lista nominal se convierte así en el principal cometido inmediato de Exteriores en este asunto. El departamento debe completar la identificación de las personas afectadas y remitir la información a los organismos señalados por el Supremo dentro del plazo judicial.