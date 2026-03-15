Alfonso Rueda en Zúrich:“Las comunidades gallegas en el exterior son las mejores embajadoras del sello Galicia Calidade en la diáspora”

El presidente de la Xunta de Galicia, junto al de As Xeitosiñas mirando hacia los participantes en Galicia Calidade

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, puso en valor este sábado en Zúrich la labor de las asociaciones gallegas en el exterior como “las mejores embajadoras del sello Galicia Calidade en la diáspora”. Lo hizo durante su participación en el encuentro con la colectividad gallega residente en la ciudad suiza, organizado con la colaboración de la asociación cultural y recreativa As Xeitosiñas, que celebra su 45 aniversario.

El titular del Ejecutivo autonómico destacó el compromiso de la colectividad por mantener viva la identidad gallega a miles de kilómetros de distancia y recordó que Galicia no se entiende sin los miles de hombres y mujeres que emigraron en busca de oportunidades y que hicieron país también desde el exterior.

El presidente gallego y el conselleiro de Emprego conversando con la colectividad | Xunta de Galicia

Rueda estuvo acompañado por el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, y destacó el papel fundamental que desempeñan los 13 centros inscritos en el Registro de la Galleguidad existentes en Suiza para proyectar la imagen de Galicia como sinónimo de excelencia y rigor. Actualmente, la comunidad gallega en este país supera las 41.000 personas.

Apoyo a la colectividad gallega

Durante su intervención, el presidente gallego reafirmó el compromiso del Gobierno autonómico con la colectividad en el exterior y recordó que la Xunta mantiene abiertas distintas vías para quienes deseen regresar a Galicia a través de la Estrategia Galicia Retorna, que ofrece oportunidades tanto para quienes vuelven con un empleo por cuenta ajena como para quienes optan por emprender.

Entre las iniciativas que destacó se encuentran las becas Bolsas BEME, destinadas a jóvenes del exterior que quieran cursar estudios de máster en universidades públicas gallegas.

Además, el Gobierno gallego pondrá en marcha el programa Aventúrate con Galicia, que permitirá que jóvenes de entre 10 y 17 años residentes en el exterior participen en los campamentos de verano de la Xunta. Este programa se suma a otras iniciativas destinadas a fortalecer el vínculo de las nuevas generaciones con Galicia, como Conecta con Galicia no Camiño y Conecta con el Voluntariado en Galicia.

Rueda saluda a los grupos folclóricos | Xunta de Galicia

Asimismo, las personas mayores de 65 años pensionistas en Europa podrán disfrutar de una estancia en la comunidad a través del programa Reencontros con Galicia, que tras años centrado en la colectividad residente en América se abre ahora también a los gallegos y gallegas de Europa.

Durante la jornada, Rueda también mantuvo un encuentro con el cónsul general de España en Zúrich, Francisco José Rabena, así como con representantes de distintas entidades gallegas en Suiza, entre ellas el Centro Gallego de Lucerna, el Centro Gallego de Zug A Nosa Terra y el Centro Español Apóstol Santiago-Liechtenstein.