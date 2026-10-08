Álvaro Queipo pone a Galicia como ejemplo en políticas de Emigración

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, ha puesto a Galicia como ejemplo de la política que, a su juicio, debería desarrollar el Principado con la comunidad asturiana residente en el exterior y ha defendido una estrategia que vaya más allá de los vínculos culturales para incorporar también iniciativas económicas, de emprendimiento y de captación de talento.

Queipo participó en el V Congreso Mundial de la Asturianía, que se celebra en Buenos Aires, un encuentro que calificó de «histórico» por desarrollarse fuera de Asturias y que consideró una oportunidad para acompañar a la comunidad asturiana en el exterior.

El dirigente popular, que realiza su segundo viaje a Argentina después del efectuado hace un año, explicó que está manteniendo contactos con representantes de la asturianía de distintos países para conocer de primera mano las necesidades de los centros asturianos."Es importante para todos tener la información de primera mano, saber qué se necesita, qué se precisa en los centros asturianos y, con todo ello, transformarlo luego en iniciativas políticas y llevarlo al debate parlamentario y político", señaló.

Galicia, como referencia

Asimismo,Queipo defendió que el Principado "tiene que volcarse con la comunidad asturiana en el exterior" y situó a Galicia como referente en este ámbito."El modelo más apropiado, el que nosotros tenemos como referente, es lo que hace Galicia con todos los gallegos que están en el exterior", afirmó.

En su opinión, la relación con los asturianos residentes fuera debe abordarse no solo desde el punto de vista "cultural e identitario", sino también mediante el establecimiento de "lazos económicos, de emprendimiento, de captación de talento".

El objetivo, explicó, sería facilitar que jóvenes emprendedores asturianos o vinculados al Principado que viven en Argentina y otros países puedan trasladarse a Asturias para desarrollar allí sus proyectos.Es la manera correcta de funcionar, de crear comunidad», sostuvo Queipo, quien defendió que esta estrategia debe impulsarse desde el Gobierno autonómico. El presidente del PP asturiano aseguró además que, de cara a las próximas elecciones autonómicas, su compromiso es "volcarme con la comunidad asturiana en el exterior"

La Ley de Nietos, pendiente del Supremo

Durante su intervención en Buenos Aires, Queipo también se refirió a la Ley de Memoria Democrática y al proceso de nacionalización de descendientes de españoles, cuya aplicación está actualmente pendiente de la resolución de los tribunales. El dirigente popular aseguró mantener "el máximo respeto" al procedimiento abierto tras la suspensión cautelar acordada por el Tribunal Supremo y señaló que corresponde al Alto Tribunal determinar si se produjo alguna irregularidad.

"Estamos de acuerdo, por supuesto, en que la gente, dentro de lo que marca la ley, se pueda nacionalizar", afirmó, aunque añadió que su formación no puede aceptar "algún tipo de mala praxis" en los procedimientos de nacionalización. Queipo reclamó que se garantice el cumplimiento de la normativa y que los procesos se desarrollen «con garantías, con transparencia, con respeto a la ley".

A su juicio, cualquier irregularidad podría generar dudas sobre el conjunto de la comunidad española y asturiana residente en el exterior. "Cuando las cosas se hacen mal, y puede ser que aquí se hayan hecho mal, y el Supremo nos dirá, también se extiende una pátina de duda en todo lo que es la España exterior, o la Asturias exterior en este caso", señaló.