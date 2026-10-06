Barbón reafirma en Lanús la Asturias exterior como pieza esencial de la identidad del Principado

El presidente del Principado, Adrián Barbón, reivindicó este lunes en el Centro Asturiano de Lanús el papel de la emigración y de las comunidades asturianas repartidas por el mundo como una parte esencial de la identidad colectiva de Asturias. Durante su visita a este histórico centro de la colectividad asturiana en Argentina, defendió que la denominada Asturias exterior constituye una parte inseparable de la realidad del Principado.

Barbón participó en la reposición de una imagen de la Virgen de Covadonga en la plazoleta Asturias y asistió a una exhibición de baile tradicional. En su intervención ante los miembros de la colectividad, aseguró que Asturias puede entenderse como «un puzle compuesto por dos grandes piezas: la Asturias interior y la Asturias exterior», y subrayó que el conjunto «no estaría completo sin ninguna de las dos».

El presidente destacó especialmente la trayectoria del Centro Asturiano de Lanús, fundado en 1925, y su capacidad para mantener su actividad a lo largo de las décadas. Barbón puso el foco en la incorporación de jóvenes y en la necesidad de garantizar el relevo generacional para asegurar la continuidad de las comunidades asturianas en el exterior.

Según explicó, el centro ha experimentado una revitalización después de la pandemia de la covid gracias, en buena medida, a la participación de descendientes de emigrantes asturianos establecidos en Argentina. Para Barbón, esta incorporación de nuevas generaciones demuestra que el vínculo con Asturias puede mantenerse y transmitirse más allá del paso del tiempo y de la distancia geográfica.

Precisamente, el relevo generacional será uno de los asuntos presentes en el V Congreso Mundial de Asturianía, que se celebrará este miércoles en Buenos Aires y que, por primera vez, tendrá lugar fuera de Asturias. Barbón recordó que se ha establecido que uno de los tres representantes de cada centro asturiano sea una persona joven, con el objetivo de facilitar su participación y favorecer la continuidad de estas entidades.

El presidente durante la cena que compartió con los asturianos de Lanús | Gobierno de Asturias

Durante su intervención, el presidente asturiano expresó además el agradecimiento del Principado a Argentina por la acogida que durante décadas brindó a miles de emigrantes procedentes de Asturias. Recordó que muchos abandonaron la región por motivos económicos, mientras que otros tuvieron que marcharse como consecuencia de la Guerra Civil.

«Ha sido durante muchos años un hogar para quienes tuvieron que abandonar Asturias buscando oportunidades o, en muchos casos, simplemente para poder sobrevivir», afirmó Barbón, quien incidió en la importancia de mantener presente la historia de la emigración asturiana a la hora de abordar los actuales fenómenos migratorios.

En este sentido, defendió que la condición de asturiano no está determinada por el lugar de residencia, sino por el vínculo con la tierra y por el sentimiento de pertenencia. «No importa dónde se viva. Lo importante es mantener ese sentimiento de pertenencia, el amor por Asturias y el compromiso con sus valores», señaló ante los integrantes de la colectividad de Lanús.

Barbón también puso en valor la labor desarrollada por los centros asturianos como espacios de conservación y transmisión de la cultura del Principado. La gaita, el tambor, el baile, los bolos, la lengua y las tradiciones forman, según destacó, parte del patrimonio que las comunidades asturianas mantienen vivo fuera de la región.

La visita a Lanús se enmarca así en el viaje del presidente del Principado a Argentina, donde la emigración asturiana mantiene una presencia histórica. Barbón quiso reconocer el trabajo de quienes, desde el exterior, continúan vinculados a Asturias y contribuyen a preservar y transmitir sus tradiciones entre las nuevas generaciones.