Aragón deja su sello en el festival folclórico del Paraná, en Brasil

El coreógrafo, bailaor y director de la Compañía Ramón Artigas, también profesor y coreógrafo del Grupo Nobleza Baturra de Zaragoza, Ramón Artigas Hernando, participó un año más en el 64.º Festival Folclórico de Etnias del Paraná, celebrado en Curitiba, Brasil, uno de los encuentros culturales y folclóricos más importantes del país.

El festival, promovido por la AINTEPAR – Asociación Interétnica del Paraná, reúne anualmente a las diferentes colectividades que forman parte de la diversidad cultural del Estado y tiene como principal objetivo preservar, difundir y transmitir a las nuevas generaciones las tradiciones, la música, la danza y el patrimonio cultural de los pueblos que contribuyeron a la formación de Paraná.

La 64.ª edición contó con 15 grupos representativos de diez etnias, que a lo largo de once noches de espectáculos llevaron al escenario del Teatro Guaíra la riqueza cultural de diferentes países y regiones del mundo.

La importancia del Festival dentro del calendario cultural paranaense se vio reforzada, una vez más, por el apoyo y la colaboración del Gobierno del Estado de Paraná. La gala de apertura contó con la presencia de la Secretaria de Estado de Cultura del Paraná, Luciana Casagrande, poniendo de manifiesto el reconocimiento institucional a la labor desarrollada por la AINTEPAR y por las asociaciones étnicas en la preservación y promoción del patrimonio cultural y de la diversidad que caracteriza al Estado.

Aragón, protagonista en el escenario del Teatro Guaíra

Entre las representaciones españolas destacó la participación del Grupo Raza Aragonesa de la Asociación de los Amigos de Aragón del Centro Español del Paraná, que mantiene desde hace años una estrecha colaboración artística con Ramón Artigas.

Al frente de Raza Aragonesa se encuentra Blanca Hernando Barco, directora y coreógrafa del grupo desde 1982, quien a lo largo de más de cuatro décadas ha desarrollado un importante trabajo dedicado a la preservación, enseñanza y difusión del folclore aragonés en Brasil. Su labor ha sido fundamental para la continuidad y consolidación del grupo, así como para la formación de varias generaciones de bailarines y para mantener vivo el vínculo cultural con Aragón.

Actuación del Grupo Nobleza Baturra de Zaragoza en el 64.º Festival Folclórico del Paraná | Blanca Hernando

Entre el 16 de junio y el 3 de agosto de 2026, Artigas permaneció nuevamente en Curitiba en la que fue ya su séptima estancia en Brasil, desarrollando un intenso programa de formación, montaje coreográfico y preparación escénica junto a Raza Aragonesa.

Durante este periodo, Ramón Artigas y Blanca Hernando Barco trabajaron conjuntamente en la preparación del grupo para el Festival, aunando la experiencia y el conocimiento de ambos en la revisión del repertorio, la preparación de las nuevas coreografías y la puesta en escena. Esta colaboración permitió conjugar el trabajo desarrollado durante décadas por Raza Aragonesa en Brasil con nuevas propuestas y aportaciones llegadas directamente desde Aragón.

El trabajo se realizó con un elenco de 32 bailarines adultos, además de numerosos integrantes de las categorías juvenil, infantil y benjamín. Los talleres estuvieron dirigidos especialmente al desarrollo del conocimiento y dominio corporal, el perfeccionamiento de pasos y movimientos, la interpretación, la actitud escénica y la preparación de nuevas coreografías.

Actuación del Grupo Nobleza Baturra de Zaragoza en el 64.º Festival Folclórico del Paraná | ERLEI SCHADE

El resultado de este intenso periodo de trabajo pudo verse el 13 de julio en el Teatro Guaíra, durante la gala del Centro Español del Paraná dentro de la programación oficial del 64.º Festival Folclórico.

Uno de los principales estrenos de la noche fue “Una noche en Calatayud”, coreografía de la Compañía Ramón Artigas, especialmente preparada para el grupo brasileño.

También se estrenó una adaptación de la tradicional “Jota de Aguas”, en la que adquirió especial protagonismo una de las prendas más emblemáticas de la indumentaria española: el mantón de Manila. La propuesta, presentada como Jota de los Mantones, conjugó la tradición de la jota aragonesa con la fuerza visual y el movimiento de los mantones sobre el escenario.

Durante su estancia, Ramón Artigas también revisó y trabajó diferentes puestas en escena del repertorio de Raza Aragonesa, entre ellas Pastores, de José Luis Bergua, y Gigantes y Cabezudos, de Miguel Ángel Berna.

El trabajo con las nuevas generaciones ocupó igualmente un lugar destacado. El grupo infantil interpretó el Bolero de Caspe, mientras que los benjamines, acompañados por bailarines adultos sénior, participaron en un montaje titulado Danzas del Alto Aragón, que reunió piezas como Polca Bibí, Valsurrina das Flors y una propuesta coreográfica sobre la música de La tumba de la golondrina, vinculada a La Ronda de Boltaña y Rozalén.

Actuación infantil del Grupo Nobleza Baturra de Zaragoza en el 64.º Festival Folclórico del Paraná | Blanca Hernando

A esta ambientación se sumaron grandes paneles con imágenes de paisajes y lugares emblemáticos de Aragón, que acompañaron las diferentes coreografías y contribuyeron a crear una atmósfera aún más auténtica y envolvente. Integradas con el baile, la música y el vestuario, estas imágenes transportaron simbólicamente al público hasta tierras aragonesas y permitieron que los paisajes, la identidad y la esencia de Aragón cobraran también protagonismo sobre el escenario del Teatro Guaíra.

De la Rendición de Granada al folclore aragonés

El espectáculo del Centro Español del Paraná comenzó con una gran recreación histórica de la Rendición de Granada, que transportó al público hasta 1492 y sirvió como introducción a un recorrido por diferentes manifestaciones de la cultura española.

Dentro de esta puesta en escena, Ramón Artigas creó además un nuevo paloteado, incorporando esta expresión tradicional a una producción que combinó historia, música, danza, vestuario y folclore.

Actuación en el 64.º Festival Folclórico del Paraná | Blanca Hernando

La presencia de Artigas en Curitiba no se limitó al escenario del Festival. Durante su estancia participó también en programas de televisión, actividades culturales y celebraciones realizadas en el Centro Español del Paraná, contribuyendo a divulgar la riqueza y diversidad de la cultura aragonesa en Brasil y a mostrar una imagen de España que va mucho más allá de los estereotipos habitualmente asociados al país.