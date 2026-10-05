Argentina recuerda a los 307 españoles asesinados o desaparecidos durante la dictadura militar

La Embajada de España en Buenos Aires acogió un acto de conmemoración del Día de los Desaparecidos Españoles en Argentina, organizado junto a la Comisión de Desaparecidos Españoles en Argentina, en recuerdo de los ciudadanos españoles víctimas de la dictadura militar argentina (1976-1983).

El encuentro reunió a sobrevivientes españoles y argentinos, familiares de detenidos y desaparecidos, representantes de la comunidad española y miembros de organizaciones memorialistas y de derechos humanos del país.

Uno de los momentos centrales fue un diálogo intergeneracional en el que participaron Consuelo Castaño, presidenta de la Comisión de Españoles Desaparecidos en Argentina, Rodolfo López Luppo y Xoan Negreira. El encuentro puso de relieve la importancia de preservar tanto la memoria individual como la colectiva como parte del proceso de reparación y reconocimiento de las víctimas.

Durante el acto también se descubrió una placa conmemorativa en el mural dedicado a las víctimas, situado en los jardines de la Embajada. El texto recuerda la declaración institucional aprobada por el Gobierno de España en 2026, en la que se reconoció a 307 personas de nacionalidad española asesinadas o desaparecidas durante la dictadura militar argentina.

La placa señala que el reconocimiento fue aprobado por el Consejo de Ministros con motivo del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en Argentina y destaca su carácter de homenaje a las víctimas.

Posteriormente, los participantes depositaron una ofrenda floral ante el monumento dedicado a los detenidos y desaparecidos españoles, también ubicado en los jardines de la Embajada.

Durante la jornada se escucharon algunos testimonios | Ministerio de Asuntos Exteriores

Una fecha vinculada a la memoria de los desaparecidos

El Día de los Desaparecidos Españoles en Argentina se conmemora cada 30 de septiembre para recordar a los ciudadanos y ciudadanas españoles que fueron víctimas de la dictadura militar argentina.

La fecha recuerda la presentación, en 1982, del primer hábeas corpus colectivo ante el Consulado General de España en Buenos Aires en relación con ciudadanos españoles desaparecidos. La conmemoración fue instituida oficialmente en 1996.

El reconocimiento de las víctimas españolas adquirió una nueva dimensión con la declaración institucional aprobada por el Gobierno español en 2026, que identificó nominalmente a las 307 personas españolas desaparecidas o asesinadas durante la dictadura, como testimonio de memoria, dignidad y justicia.

El acto celebrado en la Embajada volvió a situar así la memoria de los desaparecidos españoles en Argentina como un elemento de reconocimiento a las víctimas y de transmisión de su historia entre generaciones.