Barbón llevará a Argentina y Uruguay una agenda centrada en la comunidad asturiana y el V Congreso Mundial de Asturianía

El presidente del Principado, Adrián Barbón, en la T4 a punto a punto de coger un vuelo

El presidente del Principado, Adrián Barbón, desarrollará entre el 2 y el 11 de octubre una amplia agenda en Argentina y Uruguay, marcada por los encuentros con la comunidad asturiana, las relaciones institucionales y la participación en el V Congreso Mundial de Asturianía, que se celebrará por primera vez fuera de Asturias.

Barbón llegará a Argentina el viernes 2 de octubre y comenzará su actividad al día siguiente con una visita al Centro Asturiano de Cangas del Narcea. El domingo 4 se desplazará al Centro Asturiano de Lanús, recientemente incorporado a la red de equipamientos con reconocimiento de asturianía.

El lunes 5 viajará a Uruguay, donde visitará el Centro Asturiano de Montevideo y mantendrá encuentros con representantes de la colectividad asturiana. Al día siguiente, la agenda continuará con una visita a Fundación Astur y reuniones con representantes de instituciones y entidades sociales y culturales del país.

El Congreso Mundial de Asturianía, uno de los principales actos del viaje

Barbón regresará a Buenos Aires el miércoles 7 para participar en la inauguración del V Congreso Mundial de Asturianía, que reunirá a cerca de un centenar de representantes de 35 centros y casas de Asturias de América y Europa.

El congreso se celebrará por primera vez fuera del Principado y tendrá como lema 'AsturiEs Plural'. Las sesiones abordarán cuestiones relacionadas con el futuro de las comunidades asturianas en el exterior, entre ellas el relevo generacional y las nuevas formas de participación.

Durante esa jornada, el presidente mantendrá además un encuentro con Martín Cabrales, director general de Cafés Cabrales, y visitará la cafetería Las Violetas, uno de los establecimientos históricos de Buenos Aires vinculados a la emigración asturiana.

El jueves 8 continuará el congreso, con diferentes sesiones centradas en el futuro de la asturianía y en los retos que afrontan las comunidades repartidas por distintos países.

Encuentros institucionales y memoria de la emigración

La agenda del viernes 9 incluirá una visita al Panteón Asturiano, uno de los espacios vinculados a la memoria de la emigración asturiana en Argentina. Ese mismo día, Barbón asistirá a la celebración del Día de la Hispanidad en la Embajada de España.

El viaje concluirá el sábado 10 con un encuentro en el Club Tinetense Residencia Asturiana de Buenos Aires, una de las entidades históricas de la colectividad asturiana en Argentina. El regreso de la delegación a España se producirá después de esta jornada.

Argentina concentra cerca de 38.000 emigrantes y descendientes del Principado y cuenta con catorce centros asturianos. Uruguay es también uno de los países con una presencia histórica de la emigración asturiana.

La agenda del presidente contempla además encuentros con autoridades de Argentina y Uruguay y reuniones de carácter institucional, económico y social, algunos de ellos todavía en fase de preparación.