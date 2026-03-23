Asturias amplia las ayudas al retorno para quienes hayan obtenido recientemente la nacionalidad española

El Gobierno del Principado de Asturias ampliará las ayudas económicas al retorno para incluir a hijos y nietos de la emigración asturiana que hayan adquirido recientemente la nacionalidad española. La medida, anunciada por la vicepresidenta, Gimena Llamedo en Buenos Aires, permitirá adaptar la convocatoria a los nuevos perfiles de retorno y facilitar el regreso de quienes desean establecerse en la comunidad.

La nueva convocatoria introduce un cambio relevante en los requisitos. Hasta ahora, se exigía que los cuatro años de residencia en el extranjero previos al retorno se hubieran cumplido con nacionalidad española. Con la modificación, bastará con disponer de la ciudadanía en el momento de solicitar la ayuda, lo que abre la puerta a numerosos descendientes que la han obtenido recientemente al amparo de la conocida como ley de nietos.

De izquierda a derecha, el embajador de España en Argentina, Joaquín María de Arístegui; la presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, María Antonia Felgueroso; la presidenta del Centro Asturiano de Buenos Aires, Pilar Simón; la vicepresidenta del Gobierno de Asturias, Gimena Llamedo; la esposa del embajador, María Jesús Crespo Lasso de la Vega; y el director general de Reto Demográfico, Marcos Niño. | Gobierno de Asturias

La línea de ayudas, que ya está abierta, cuenta con una dotación de 500.000 euros y contempla subvenciones de hasta 6.000 euros destinadas a facilitar el asentamiento en Asturias.

Visita al Centro Asturiano de Buenos Aires

El anuncio de la vicepresidenta se produjo durante un encuentro con la colectividad asturiana en el Centro Asturiano de Buenos Aires, en el marco del viaje institucional de Gimena Llamedo a Argentina y Uruguay, y en el que la acompañan la presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, María Antonia Fernández Felgueroso, y el director general de Reto Demográfico y director general en funciones de Emigración y Retorno, Marcos Niño.

Durante el acto, en el que participaron representantes de la colectividad y autoridades, se puso en valor el papel histórico de la emigración asturiana y la labor de los centros del exterior como espacios de comunidad y transmisión cultural. En Argentina existen 14 centros asturianos que mantienen viva la vinculación con Asturias a lo largo de generaciones.

En concreto el Centro Asturiano de Buenos Aires, que preside Pilar Simón, representa una red activa que ha preservado la identidad y las tradiciones asturianas. Tanto ella como Marcos Niño han recibido el carné de socios honorarios del centro en un gesto de reconocimiento institucional. A la jornada ha asistido también el embajador de España en Argentina, José María de Arístegui Laborde.

Marcos Niño y Gimena Llamedo reciben el carnet de socios de manos de Pilar Simón | Gobierno de Asturias

“Los centros asturianos siguen siendo una pieza clave de la Asturias exterior: lugares donde se conserva la identidad, se cuida la comunidad y se mantiene vivo el vínculo con nuestra tierra”, ha añadido. Llamedo ha trasladó a la colectividad las principales líneas de refuerzo de las políticas de emigración y retorno impulsadas este año por el Gobierno de Asturias. “La Asturias que muchos dejaron atrás fue durante mucho tiempo una tierra de emigración. La Asturias de hoy es una tierra de oportunidades. Y eso nos obliga a hacer más fácil el regreso de quienes quieren volver, con más apoyo, más acompañamiento y más certidumbre”, ha afirmado.

La vicepresidenta ha trasladado a la colectividad las principales líneas de refuerzo de las políticas de emigración y retorno impulsadas por el Gobierno de Asturias. Ha recordado que 2024 cerró con cerca de 1.500 personas retornadas al Principado, la mayoría procedentes de América, una cifra que confirma el creciente interés por el regreso.

También ha defendido que la relación con la comunidad exterior no puede sostenerse únicamente sobre la memoria o el afecto, sino también sobre “presencia institucional, reconocimiento y políticas útiles”, y ha trasladado un mensaje de cercanía a la colectividad asturiana en Buenos Aires.

“No estáis lejos de nosotros. No sois una periferia sentimental de Asturias. Sois parte central de nuestra historia y de nuestro presente. Asturias no solo os recuerda. Asturias cuenta con vosotros. Y quiere seguir caminando con vosotros, también en esta nueva etapa en la que el retorno forma parte central de nuestra política de emigración”, ha señalado.