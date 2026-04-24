Barbón cierra la misión en México convencido de que Asturias abre una nueva etapa de cooperación empresarial

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha realizado un balance muy positivo de la misión institucional y comercial desarrollada en México, y ha asegurado que el viaje ha servido para reforzar los lazos históricos entre ambos territorios y abrir nuevas oportunidades económicas. “Hemos dejado abiertas de par en par las puertas a fortalecer la relación empresarial entre Asturias y México”, afirmó durante la recepción oficial ofrecida en la Embajada de España a la delegación asturiana.

Barbón destacó que los encuentros mantenidos con empresarios, instituciones y organizaciones mexicanas no respondían a una mera agenda protocolaria, sino a una estrategia de futuro. “No venimos por figurar ni para una foto, sino para sembrar una semilla que debe crecer con diálogo, esfuerzo y colaboración”, señaló.

Durante los últimos tres días, la delegación asturiana ha mantenido reuniones con representantes del tejido empresarial mexicano, entidades económicas y sociales, además de encuentros con la comunidad asturiana residente en el país. El presidente recordó que hacía más de una década que un jefe del Ejecutivo autonómico no realizaba una visita oficial a México, la última en 2013.

Uno de los principales avances logrados en esta misión, según explicó Barbón, es el impulso al proyecto para establecer una línea marítima regular de contenedores entre Asturias y el puerto de Veracruz. Esta conexión permitiría mejorar la competitividad logística del Principado, favorecer las exportaciones y facilitar la llegada de inversión mexicana.

Adrián Barbón durante su intervención | Gobierno de Asturias

El jefe del Ejecutivo autonómico enmarcó esta iniciativa en la estrategia de internacionalización de la economía asturiana. “En un mundo geopolíticamente caótico, ofrecer certeza, estabilidad y confianza es hoy un valor diferencial”, subrayó.

Barbón también quiso poner en valor la profunda relación histórica entre Asturias y México, marcada por la emigración económica y política de miles de asturianos durante los siglos XIX y XX. “¿Cómo no vamos a estar agradecidos a México, un país que fue tierra de acogida y de oportunidades para tantas generaciones de asturianos?”, se preguntó.

La misión ha contado con una amplia representación institucional y empresarial, integrada por responsables del Gobierno del Principado, agencias vinculadas a la innovación y la industria, la Federación Asturiana de Empresarios, las Cámaras de Comercio y empresarios de la región.

Finalmente, el presidente agradeció la acogida dispensada por la Embajada de España en México y por las entidades que han colaborado en la visita, al tiempo que destacó el papel de la comunidad asturiana en el país como “un puente permanente” entre ambos territorios y “los mejores portavoces de Asturias”.