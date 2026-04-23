El presidente del Principado sella nuevos acuerdos en México para impulsar la cooperación económica

El presidente durante el almuerzo con un grupo de empresarios asturianos en el Centro Asturiano de México

El presidente del Principado, Adrián Barbón, centró la tercera jornada de su viaje a México en impulsar los vínculos económicos y empresariales. Tuvo un especial protagonismo el encuentro mantenido con el empresariado de origen asturiano en el Centro Asturiano de México.

Barbón destacó al inicio del encuentro que la delegación asturiana se sentía “ya como en casa” y “totalmente integrada” y puso en valor la presencia institucional y empresarial del Principado en el país.

El presidente recordó los profundos lazos históricos entre ambos territorios y la emigración asturiana, y señaló que “cuantos asturianos y asturianas tuvieron que salir a buscarse la vida” o incluso “a salvar su vida en la migración política” y cómo “México los acogió en su casa”.

También puso en valor la hospitalidad de Antonio Suárez, a quien atribuyó un gesto de gran generosidad al reorganizar su agenda para la visita: “lo voy a suspender todo… no quiero faltar y quiero recibirte como merece mi tierra, como merece Asturias”.

Barbón cerró su intervención en resaltar el simbolismo del encuentro, que combinó “los colores de Asturias, los símbolos, la Cruz de la Victoria” con “los colores y la alegría de México”, como reflejo del vínculo entre ambas culturas.

Barbón con el presidente del Grupo Mar, Antonio Suarez | Gobierno de Asturias

La jornada había comenzado con una visita al asilo del Hospital Español de México, donde el presidente envió “el saludo de vuestra tierra madre” a los españoles y asturianos en México, y destacó que el vínculo con el origen “se transmite de generación en generación” y forma parte de sus vidas.

Reivindicó valores como “la solidaridad, la justicia social y el compromiso con los más vulnerables”, subrayando que “no puede pesar el individualismo” frente a “el valor de lo comunitario”.

También agradeció la labor de la Sociedad de Beneficencia Española y del personal del hospital, y trasladó un mensaje claro: “quiero que sepáis que no os olvidamos” y que “allí donde hay un español o una española, donde hay un asturiano o una asturiana, está España y está Asturias”. Durante el recorrido, estuvo acompañado por responsables del centro y por la presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, María Antonia Felgueroso.

El presidente Principado durante su visita el asilo del Hospital Español de México | Gobierno de Asturias

El eje económico marcó el resto del día. Tras el encuentro con empresarios, Barbón mantuvo una reunión con representantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que culminó con la firma de un memorando de entendimiento entre esta organización y la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), orientado a reforzar la cooperación empresarial.

Barbón, defendió la “complementariedad” entre la industria asturiana y la mexicana y llamó a construir una relación de “beneficio mutuo” en sectores estratégicos como la energía, la ingeniería o la logística.

Durante un encuentro con la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), destacó la capacidad del tejido industrial asturiano y su experiencia en proyectos de alta exigencia técnica, subrayando la oportunidad de generar alianzas en un contexto de crecimiento del sector mexicano.

El presidente destaca la fortaleza industrial del Principado durante un encuentro con la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) | Gobierno de Asturias

La jornada concluyó con la firma de tres memorandos de entendimiento entre Canacintra y las cámaras de comercio de Oviedo, Gijón y Avilés para impulsar la cooperación empresarial.

Con una agenda marcada por la diplomacia económica y el contacto con la comunidad asturiana, Barbón avanzó en su estrategia de internacionalización, con la mirada puesta en consolidar a Asturias como un socio industrial de referencia en el mercado mexicano.

La agenda del jueves

La agenda de este jueves del presidente del Principado comenzará a las 08:30 horas con una visita a la Cámara Oficial Española de Comercio en México, acompañado por el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez.

Posteriormente, mantendrá un encuentro con representantes del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE) en la Oficina Comercial de España.

La jornada concluirá con su participación en la recepción oficial ofrecida por la Embajada de España en México a la delegación asturiana.