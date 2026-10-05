Barbón vuelve a reivindicar en Buenos Aires una circunscripción propia para la emigración asturiana

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha defendido este domingo en Buenos Aires la creación de una circunscripción electoral para los asturianos residentes en el exterior, con la que pretende que la emigración tenga representación directa en la Junta General del Principado mediante la elección de diputados propios. Barbón ha presentado la iniciativa como una cuestión de "justicia" y ha sostenido que la llamada Asturias exterior forma parte de la realidad asturiana en las mismas condiciones que la comunidad residente en el Principado.

El presidente asturiano ha reconocido, no obstante, que se trata por ahora de un planteamiento personal y de su formación política, sin respaldo del conjunto de las fuerzas asturianas.

Ya en 2023, Barbón, durante la campaña electoral a las elecciónes autonómicas apostaba por la creación de una circunscripción electoral exterior propia bajo el nombre de "Asturianos en el exterior", a la que le correspondería uno de los 45 escaños de la Junta General. El diputado o diputada sería elegido directamente por los asturianos residentes de la diáspora y, según explicaba entonces Barbón, lo deseable sería incluso que residiera en el exterior.

Para mantener los 45 escaños actuales, el diputado de esta nueva circunscripción se detraería de la circunscripción central, que pasaría de elegir 34 a 33 parlamentarios. Las otras dos circunscripciones, la occidental y la oriental, mantendrían sus seis y cinco escaños, respectivamente.

La iniciativa, que recibió en 2023 el respaldo del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), durante el Pleno celebrado en el Archivo de Indianos de Colombres y Oviedo. Ahora, tres años después, Barbón recupera públicamente la idea, y lo hace en plena polémica por las suspensión del Supremo del voto exterior a los nuevos nacionalizados por la "ley de nietos". ¿Recogerán el guante el resto de partidos del arco parlamentario asturiano?....

Visita al Centro Asturiano Cangas del Narcea

A la circunscripción exterior, se refirió el jefe del ejecutivo asturiano, durante un encuentro con la colectividad asturiana en Buenos Aires, donde reivindicó la trayectoria de los centros asturianos y su papel en la conservación de los vínculos con el Principado. En su visita al Centro Asturiano Cangas del Narcea, ha agradecido especialmente la labor desarrollada durante más de un siglo para mantener las tradiciones y transmitir el sentimiento de pertenencia a Asturias entre hijos, nietos y bisnietos de emigrantes.

El presidente ha comenzado su intervención en el centro pidiendo disculpas por no haber podido realizar la visita prevista el año anterior. Ha explicado que quería que esta entidad fuese una de las primeras paradas de su recorrido institucional por Argentina como forma de cumplir aquel compromiso pendiente con la colectividad.

Durante el encuentro, Barbón ha destacado también el carácter singular del V Congreso Mundial de Asturianía, que se celebrará esta semana en Buenos Aires y que, por primera vez, tendrá lugar fuera de Asturias. La cita reunirá a representantes de centros y casas de Asturias de América y Europa y servirá para abordar el futuro de las comunidades asturianas en el exterior.

La visita al Centro Asturiano Cangas del Narcea permitió al presidente poner ejemplos concretos de esa transmisión generacional. Entre ellos mencionó la promoción del bolo celta y la participación de jóvenes en las actividades de la entidad. «Lo que hacéis vosotros y vosotras es mantener viva la vinculación con la tierra», afirmó durante su intervención.

Directiva y socios del Centro Asturiano Cangas del Narcea, junto al presidenete del Principado, la directora de Emigración y presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas | Armando Alvarez

Barbón ha relacionado esa continuidad cultural con su defensa de una mayor participación de la emigración en la vida pública. «Somos una tierra por naturaleza migrante», señaló, al recordar la historia migratoria de numerosas familias asturianas, incluida la suya. También ha reiterado su posición favorable al acceso a la nacionalidad española de los descendientes de asturianos y a que quienes forman parte de la comunidad exterior puedan conservar plenamente sus derechos políticos.

La cuestión electoral no es nueva en el discurso del presidente asturiano. Durante su viaje por Argentina ha defendido también el derecho al voto de los asturianos nacionalizados al amparo de la Ley de Memoria Democrática y ha vinculado ambas cuestiones con la necesidad de que la población residente fuera del Principado tenga una participación efectiva en las decisiones que afectan a Asturias.

Argentina ocupa un lugar destacado en esta estrategia por el peso de su colectividad. El país concentra la mayor comunidad asturiana en el exterior y cuenta con la red más amplia de centros y casas de Asturias fuera de España. Buenos Aires será además esta semana el escenario del V Congreso Mundial de Asturianía, que reunirá a cerca de un centenar de representantes de 35 centros y casas de Asturias de América y Europa.

La agenda de Barbón en Argentina y Uruguay se prolongará hasta el 10 de octubre. Tras su paso por distintos centros asturianos, el presidente viajará también a Uruguay, donde mantendrá encuentros institucionales y con la colectividad antes de regresar al Principado.

En Buenos Aires, su mensaje ha unido así dos cuestiones que atraviesan buena parte de su visita: el reconocimiento de una comunidad asturiana que ha conservado sus vínculos con el Principado a miles de kilómetros y la reclamación de que esa comunidad tenga un espacio propio en la representación política de Asturias.