Besteiro inicia este martes una gira por Argentina y Uruguay para reunirse con la diáspora gallega y dirigentes progresistas

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, iniciará este martes un viaje institucional a Argentina y Uruguay con el objetivo de mantener encuentros con representantes de las fuerzas progresistas y con la colectividad gallega en ambos países.Una agenda que se prolongará hasta el 28 de julio.

En Argentina, Besteiro mantendrá un encuentro con el ministro del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, para analizar las relaciones entre ambos territorios, además de reunirse con diputados y senadores argentinos. Posteriormente, en Uruguay, se entrevistará con dirigentes del Frente Amplio para profundizar en la cooperación entre las fuerzas progresistas de ambos países.

El viaje también incluirá un recorrido por espacios vinculados a la memoria del exilio gallego y de figuras como Castelao, Luís Seoane y Xosé Neira Vilas, además de abordar las oportunidades que ofrece el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur.

Durante su estancia en Buenos Aires, Besteiro participará de forma telemática en los actos organizados en Rianxo con motivo del Día da Patria Galega, el próximo 25 de julio. Según explicó la vicesecretaria xeral del PSdeG, Lara Méndez, esta intervención permitirá "unir la villa en la que nació Castelao con la ciudad desde la que mantuvo viva la esperanza de una Galicia democrática".

Méndez destacó que esta visita busca estrechar los lazos entre Galicia y América Latina desde una visión compartida de progreso, derechos y memoria democrática. Asimismo, enmarcó el viaje en un momento especialmente significativo para la Galicia exterior tras la entrada en vigor de la conocida como Ley de Nietos, que ha permitido a miles de descendientes de emigrantes y exiliados acceder a la nacionalidad española.