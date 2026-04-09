Buenos Aires presenta el I Encuentro Continental del Rocío en América

El Centro Cultural Andalucía de Buenos Aires participó este martes en la presentación oficial del calendario del I Encuentro Continental del Rocío en América, que se celebrará del 17 al 19 de abril en el Palacio Libertad de Buenos Aires.

El evento reunirá a hermandades y asociaciones rocieras de siete países —Argentina, Estados Unidos, Brasil, Chile, Puerto Rico, Cuba y Venezuela— en una cita considerada histórica para la proyección internacional de esta tradición.

El encuentro tiene además como objetivo impulsar la candidatura de la romería del Rocío como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ante la UNESCO, reforzando su dimensión global y su arraigo en América.

En la presentación participaron el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de Argentina, Daniel Scioli; el embajador de España en Argentina, Joaquín María de Aristegui Laborde; la promotora del encuentro, Cristina Vargas; la presidenta de la Cámara Argentina de Turismo, Laura Teruel; y la directora general de Culto de Buenos Aires, Pilar Bosca. Además, el presidente de la Hermandad Matriz de Almonte, Santiago Padilla, trasladó su apoyo a través de un mensaje en vídeo.

En la imgan, Cristina Vargas; Daniel Scioli; Laura Teruel; Pilar Bosca, y el embajador Joaquín Arístegui | Centro Andaluz de Buenos Aires

El programa se desarrollará durante tres jornadas e incluirá actividades culturales, encuentros y una misa rociera en la Catedral Metropolitana, que pondrá el broche final al evento.

El Centro Cultural Andalucía de Buenos Aires tendrá una participación destacada con su coro rociero “Luna y Candela” y el grupo de baile “Luna Rociera”, que actuarán tanto en el Palacio Libertad como en la celebración religiosa prevista para el domingo.

La cita busca fortalecer los lazos entre las comunidades rocieras de ambos lados del Atlántico y consolidar una red internacional que mantenga viva la devoción a la Virgen del Rocío en el continente americano.