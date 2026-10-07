Buenos Aires reúne a la Asturias exterior en la inauguración del V Congreso Mundial de Asturianía

Buenos Aires acoge desde este miércoles el V Congreso Mundial de Asturianía, una cita que reúne a representantes de la colectividad asturiana de distintos países y que, por primera vez, se celebra fuera de España. El encuentro quedó inaugurado con un acto institucional que combinó la presencia de autoridades españolas y argentinas con la música y la cultura asturianas.

La ceremonia comenzó con la actuación de la artista asturiana Anabel Santiago, y la interpretación de los himnos nacionales de Argentina y España y continuó , en un acto celebrado ante representantes de centros asturianos y miembros de la colectividad.

La inauguración contó con la participación de la presidenta del Centro Asturiano de Buenos Aires, Pilar Simón; el embajador de España en Argentina, Joaquín de Arístegui; el director de Colectividades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Gastón Santos Juan, y el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón.

La elección de Buenos Aires como sede de esta quinta edición no es casual, pone de relieve la estrecha relación histórica entre Asturias y Argentina y el peso que la emigración asturiana ha tenido en la construcción y conservación de la identidad asturiana fuera del Principado. Durante su intervención, Barbón destacó precisamente el papel de la emigración y defendió una relación más estrecha entre Asturias y las comunidades asturianas del exterior. “La Asturias exterior no es memoria de un ayer, sino parte activa, protagonista del presente y del futuro de nuestra tierra”, afirmó.

El presidente asturiano señaló además que Argentina ocupa “un lugar central” en la historia de la emigración asturiana y aseguró que Buenos Aires “no está en los márgenes de la Asturias exterior; está en su corazón”. Barbón también defendió la participación de la ciudadanía española residente en el exterior y se mostró partidario de que todas las personas con nacionalidad española puedan ejercer su derecho al voto. En este contexto, se refirió a la denominada "ley de nietos" y a los procesos de reconocimiento de nacionalidad de los descendientes de españoles.

Al retorno de asturianos al Principado también aludió durante su intervención, Barbón destacó las políticas impulsadas para facilitar el regreso de quienes desean volver a establecerse en Asturias y defendió que la emigración debe formar parte de la estrategia de futuro de la comunidad.

Un programa dedicado a la Asturias exterior

El primer gran acto del programa fue la conferencia inaugural, titulada “Aquella épica inolvidable”, que corrió a cargo de Jorge Fernández Díaz, premio Nadal 2025. El periodista y escritor argentino de origen asturaino, Jorge Fernández Díaz, ganador del Premio Nadal 2025, fue el encargado de dar la conferencia inaugural. En la sala Alejandro Casona del Centro Asturiano de Buenos Aires, el autor argentino de raíces asturianas presentó la ponencia titulada "Aquella épica inolvidable".

Tras ese descanso llegará una de las sesiones de mayor duración del Congreso. Entre las 12.00 y las 14.00 horas se celebrró la mesa redonda “Inspirar para crecer: Buenas prácticas en Centros Asturianos”. La sesión estuvo moderada por María Antonia F. Felgueroso, presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas. El propio título fija uno de los asuntos centrales de las jornadas: el intercambio de experiencias y modelos entre las entidades que mantienen la presencia asociativa asturiana fuera del Principado.

Después de la pausa para la comida, Manuel Férez, doctor en Sociología e investigador especializado en diásporas, pronunciará la conferencia “Cómo sostener, reinventar y proyectar la cultura asturiana en el siglo XXI”. La actividad del miércoles concluirá entre las 17.00 y las 17.30 horas con otra conferencia, “Las Sociedades de Emigrantes: espacios de mediación social”, protagonizada por Santiago Romero, director del Archivo de Indianos de Colombres.