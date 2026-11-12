Canarias convoca un concurso de postales navideñas para sus residentes en el exterior

La Dirección General de Emigración del Gobierno de Canarias, a través de la iniciativa Sentir Canario, ha convocado el Concurso de Postales de Navidad 2026, dirigido a canarios y descendientes de canarios mayores de 12 años que residan fuera del archipiélago.

La convocatoria busca diseños que reflejen la Navidad, las tradiciones canarias y los vínculos que unen a las islas con sus comunidades en el exterior. Las propuestas podrán presentarse tanto a título individual como colectivo.

El certamen seleccionará dos postales oficiales: una de carácter general y otra destinada específicamente a la Delegación del Gobierno de Canarias en Venezuela.

Las personas interesadas podrán enviar sus diseños a la dirección de correo electrónico rrss.sentircanario@gmail.com. El plazo de participación permanecerá abierto hasta el próximo 30 de noviembre de 2026.

Con esta iniciativa, el Gobierno de Canarias quiere dar visibilidad a la creatividad de sus comunidades en el exterior y fomentar la conservación de las tradiciones y la identidad canarias más allá del archipiélago.