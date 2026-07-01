Canarias diseña un plan de acción de tres meses en Venezuela para repartir agua, alimentos y medicamentos

El Gobierno de Canarias ha puesto en marcha un plan de actuación de tres meses en Venezuela para atender las necesidades básicas de la población afectada por los recientes terremotos, con especial atención a los canarios residentes en el país y sus descendientes.

El Ejecutivo autonómico ha decidido convertir la sede de la Delegación del Gobierno de Canarias en Venezuela en un centro logístico de referencia para la recepción, coordinación y distribución de la ayuda humanitaria, que incluirá agua potable, alimentos no perecederos y medicamentos.

El viceconsejero de Acción Exterior, José Luis Perestelo, y el director general de Emigración, José Téllez, han mantenido reuniones con entidades canarias en el país y con responsables de oficinas descentralizadas para evaluar las necesidades más urgentes sobre el terreno, especialmente en los estados de Miranda, Caracas y La Guaira, los más afectados por los seísmos.

Según ha informado el Gobierno regional, el objetivo del plan no es solo dar respuesta a la emergencia inmediata, sino establecer una estrategia de actuación sostenida durante los próximos tres meses que permita garantizar el suministro de bienes esenciales a la población afectada.

Entre las principales carencias detectadas figuran el acceso a agua potable y alimentos no perecederos, preferiblemente enlatados y con alto valor proteico. En el ámbito sanitario, se ha identificado la necesidad de antiinflamatorios, analgésicos, medicación para enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y patologías cardiovasculares, así como material sanitario básico como mascarillas, guantes y bolsas de colostomía.

El Gobierno de Canarias ha iniciado contactos con empresas distribuidoras en Venezuela para agilizar la adquisición y reparto de los productos, priorizando proveedores ubicados en estados no afectados por los terremotos o con capacidad de importación rápida.

La distribución de la ayuda se organizará a través de puntos fijos y mediante un sistema de reparto móvil para llegar a las zonas más aisladas, con el fin de garantizar que la asistencia alcance a toda la población afectada.

Asimismo, el Ejecutivo autonómico mantiene activo un dispositivo de seguimiento y apoyo a la comunidad canaria en Venezuela, en coordinación con entidades, fundaciones y oficinas descentralizadas, y ha habilitado canales de atención telefónica y dispositivos de asistencia médica de urgencia en distintos puntos del país.