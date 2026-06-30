La tragedia de Venezuela deja ya 1.719 muertos y 5.024 heridos

La cifra de víctimas mortales por el doble terremoto de magnitud 7,5 y 7,2 en la escala de Richter asciende ya a 1.719 personas, mientras que más de 5.000 han resultado heridas, según confirmaba el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez.

Rodríguez detalló, durante una rueda de prensa, que el balance de la catástrofe incluye también 15.866 personas damnificadas y un total de 22.616 afectados que han sido atendidos en hospitales, hospitales de campaña y puntos de triaje habilitados en las zonas más golpeadas.

El dirigente venezolano ha informado además de que desde el pasado 24 de junio el país ha registrado 611 eventos sísmicos y 609 réplicas, incluida una de magnitud 4,2 registrada este mismo lunes, que provocó cierta inquietud en la población, aunque no ha causado daños adicionales ni víctimas.

Según los datos oficiales, el seísmo ha provocado graves daños estructurales en el país, con 855 edificios afectados, de los cuales 189 han sufrido colapso total.

En paralelo, las autoridades han destacado que la recuperación de servicios básicos avanza de forma gradual, especialmente en La Guaira, donde el 90% del suministro eléctrico ya ha sido restablecido, lo que supone un avance clave en las tareas de normalización tras el desastre.

La ONU acuerda con Venezuela la compra de 10.000 bolsas mortuorias

La Organización de las Naciones Unidas ha anunciado un acuerdo con el Gobierno de Venezuela para la compra de 10.000 bolsas mortuorias destinadas a responder a la emergencia humanitaria derivada del doble terremoto registrado la semana pasada, que ha causado, según el último balance oficial, 1.719 muertos, más de 5.000 heridos y miles de desplazados.

El coordinador humanitario de la ONU en Caracas, Gianluca Rampolla, ha explicado en rueda de prensa que, aunque no existe por el momento una cifra cerrada de desaparecidos, la previsión de que el número de víctimas pueda aumentar ha llevado a activar esta compra preventiva de material forense y logístico.

Según los datos actualizados, unas 12.000 personas han sido desplazadas y alrededor de 2.500 estructuras han resultado dañadas, muchas de ellas con colapsos totales en las zonas más afectadas por el seísmo.

Rampolla ha explicado que los equipos de rescate continúan trabajando a pesar de que las operaciones suelen concentrarse en las primeras 72 horas, ya que todavía se reciben señales de posibles supervivientes bajo los escombros. “Seguimos operando en un entorno de alto riesgo”, ha advertido, recordando además que desde los terremotos iniciales se han registrado alrededor de 500 réplicas, incluido un nuevo temblor de magnitud 5,2.