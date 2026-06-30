Ascienden a 18 los españoles fallecidos en los terremotos de Venezuela

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha confirmado que son ya 18 españoles fallecidos en los terremotos de Venezuela y 144 los desaparecidos. En el anterior balance, facilitado el lunes por Exteriores, se contabilizaban 17 españoles fallecidos y 138 desaparecidos.

La buena noticia de esta terrible desgracia es que según ha precisado el ministro, 12 ciudadanos españoles han sido localizados con vida bajo los escombros.

Albares ha anunciado también el refuerzo de la ayuda de emergencia a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). En este sentido, ha confirmado que este miércoles partirá un avión con el equipo START y un hospital de campaña de emergencia para atender a los numerosos heridos, cuyo número sigue aumentando en las zonas afectadas.

José Manuel Albares ha subrayado que el Gobierno mantendrá el apoyo al “pueblo hermano” de Venezuela durante el tiempo que sea necesario, tanto en la fase de emergencia como en la futura reconstrucción.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, ha confirmado que el balance total de víctimas en el país asciende ya a 1.719 fallecidos y más de 5.000 heridos tras el doble terremoto de magnitud 7,5 y 7,2 registrado el pasado miércoles en la costa central venezolana.

Las autoridades continúan trabajando en las labores de rescate mientras se mantienen las tareas de evaluación de daños y asistencia humanitaria en las zonas más afectadas.