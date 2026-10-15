La política nacional ha llegado a tal punto de encanallamiento que a algunos partidos les cuesta reconocer que sus adversarios han sido agredidos y recurren a la socorrida equidistancia para justificar su inacción. Lo que ocurrió el pasado lunes tras la celebración del desfile por la Fiesta Nacional en la que un grupo de jovencísimos cachorros, que es de esperar que no hayan salido del huevo de la serpiente, marcharon sobre la Puerta del Sol para liberarla de los ocupantes que defienden el derecho a una vivienda digna con cánticos y símbolos que han renacido de sus cenizas. Los dirigentes madrileños del PP han decidido no distinguir entre agresores y agredidos. En otras ocasiones han decidido no condenar altercados o agresiones realizados contra las sedes de partidos rivales. Con esa actitud deben tener en cuenta que quien siembra vientos recoge tempestades y que el péndulo de la política puede convertir a los pusilánimes en víctimas que luego reclamarán que aquellos a quien no defendieron salgan en su apoyo.