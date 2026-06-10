El Centro Zamorano celebra su 103º aniversario con un emotivo homenaje a la comunidad y la ciencia

El Centro Zamorano de Buenos Aires conmemoró su 103º aniversario con una celebración marcada por la participación, la emoción y el reconocimiento a la trayectoria de sus asociados, en un encuentro que reunió a una gran cantidad de socios, amigos, familiares y representantes de instituciones hermanas.

La jornada festiva estuvo caracterizada por un ambiente de alegría y camaradería, en el que los asistentes disfrutaron de una tradicional paella mientras compartían música y baile al ritmo de la musicalización de José Monterrey. También se destacó la actuación del conjunto artístico del propio Centro, recientemente formado, que recibió una cálida ovación del público.

Uno de los momentos más significativos de la celebración fue la entrega del Premio Viriato a la asociada Dra. Olga Pintado, de raíces sayaguesas. Científica argentina, doctora en Física e investigadora del CONICET, Pintado ha sido recientemente reconocida a nivel internacional: la Unión Astronómica Internacional aprobó que el asteroide (26782) Pintado lleve oficialmente su apellido, en homenaje a su destacada trayectoria científica en el ámbito de la investigación. El asteroide, descubierto en 1975 en el Observatorio Félix Aguilar, se convierte así en un símbolo del prestigio de su labor académica, una distinción excepcional reservada a muy pocas personas en vida.

El plato principal del almuerzo fue la paella | Centro Zamorano de Buenos Aires

Desde la institución se destacó el orgullo que supone contar entre sus asociados con una personalidad de relevancia científica internacional.

En el mismo acto también se entregó el Premio Viriato al asociado Alfredo F. Miranda, en reconocimiento a su compromiso y trayectoria de casi 50 años dentro del Centro Zamorano.

El presidente de la entidad, Néstor Seijas, hizo entrega además de un reconocimiento especial al asociado más joven del Centro, Tiziano Daltolo Miranda, destacando la importancia de la continuidad generacional dentro de la institución.

La celebración concluyó con una rifa de importantes premios y un brindis colectivo encabezado por la Comisión Directiva, seguido de unas palabras de agradecimiento del presidente, que puso en valor el trabajo conjunto de la comunidad zamorana y el espíritu de unión que caracteriza a la institución desde su fundación.