El CGCEE rechaza limitar el voto por correo de los españoles en el exterior y pide que se respete la nacionalidad de los descendientes

El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) ha expresado su rechazo sin paliativos, a cualquier iniciativa que suponga limitar o dificultar el ejercicio del derecho de voto de los españoles residentes en el exterior, en alusión directa a la propuesta de Vox de eliminar el voto por correo para los electores inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

En un comunicado, el CGCEE expresa su firme rechazo a cualquier propuesta que suponga limitar o dificultar el ejercicio del derecho de voto de la ciudadanía española residente en el extranjero. "La iniciativa planteada por el grupo parlamentario VOX de eliminar el voto por correo para los electores inscritos en el CERA implicaría en la práctica, privar de este derecho a miles de ciudadanas y ciudadanos que residen a grandes distancias de consulados y embajadas", afirman.

Y recuerdan que la Constitución Española reconoce expresamente en su artículo 68.5 que la ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio de España. "Cualquier medida que dificulte de forma significativa el acceso al voto de los españoles residentes en el exterior resulta contraria al espíritu de este mandato constitucional, cuyo objetivo es garantizar la participación efectiva de todos y todas las españolas en la vida democrática del país", aseguran.

Asimismo añaden en el texto que "la ciudadanía española en el exterior debe poder ejercer plenamente sus derechos políticos. Su participación democrática no puede quedar condicionada por el lugar de residencia ni verse sometida a obstáculos adicionales que reduzcan la capacidad efectiva de ejercer el derecho al voto", y por ello "el CGCEE defiende que cualquier mejora o refuerzo de las garantías del sistema electoral debe realizarse preservando siempre los principios fundamentales de participación, igualdad y universalidad del sufragio. La respuesta a posibles dudas sobre los procedimientos nunca puede ser la restricción de derechos, sino su fortalecimiento mediante más medios, más transparencia y mayores garantías".

Sobre las recientes declaraciones del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo el CGCEE manifiesta su preocupación al cuestionar el acceso a la nacionalidad española por parte de descendientes de españoles reconocido en la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática. "La nacionalidad obtenida al amparo de una ley vigente es un derecho plenamente legítimo y debe ser respetada sin reservas. Los españoles que han adquirido su nacionalidad conforme a los procedimientos legalmente establecidos gozan de los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro ciudadano español, sin que pueda cuestionarse su condición ni limitarse el ejercicio de los derechos inherentes a ella", sentencian.

Finalmente, recuerdan que desde su creación en 1990, el CGCEE ha trabajado en defensa de los derechos de la ciudadanía española residente en el exterior y de los vínculos históricos, familiares y culturales que unen a España con sus comunidades emigrantes y sus descendientes. En este sentido, considera esencial "preservar la seguridad jurídica, la igualdad ante la ley y el reconocimiento efectivo de los derechos que el ordenamiento jurídico español otorga a todos los ciudadanos. La ciudadanía española en el exterior merece respeto, reconocimiento y plena igualdad en el ejercicio de sus derechos democráticos"