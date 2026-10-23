Ciudadanía Primero defiende el derecho al voto de los españoles residentes en el exterior

La lista Ciudadanía Primero, representada por cuatro consejeros en el Consejo de Residentes Españoles (CRE) de Buenos Aires, ha defendido el derecho al voto de los españoles residentes en el extranjero, en pleno debate sobre el ejercicio de los derechos políticos de quienes accedieron a la nacionalidad al amparo de la Ley 20/2022, de 20 de octubre, de Memoria Democrática.

En el comunicado, los representantes recuerdan que el artículo 23 de la Constitución Española reconoce el derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos y señalan que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece que el sufragio debe ser personal, libre, directo y secreto.

Asimismo, reivindican las garantías del sistema electoral español y del voto exterior a través del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), cuya supervisión corresponde a juntas electorales independientes. Según sostienen, ninguna institución ni formación política debe condicionar el sentido del voto, que consideran una expresión de la soberanía popular y de la libertad individual.

La nacionalidad como reparación histórica

Ciudadanía Primero rechaza que la adquisición de la nacionalidad española mediante la Ley de Memoria Democrática pueda interpretarse como una concesión discrecional o como un supuesto intercambio de votos a cambio de decisiones gubernamentales.

La lista sostiene que la norma responde a una finalidad de justicia histórica y reparación jurídica para los descendientes de españoles que sufrieron el exilio o perdieron su nacionalidad por circunstancias del pasado. También considera que vincular la nacionalidad o el ejercicio del sufragio a posibles contraprestaciones carece de fundamento legal y puede desvirtuar los derechos civiles y políticos reconocidos.

En este sentido, subrayan que los españoles residentes en el extranjero votan conforme a sus propias convicciones, al igual que quienes residen en España. Además, señalan que durante cuatro años consecutivos, incluidas las elecciones generales y autonómicas de 2023, no se había cuestionado la legalidad de este ejercicio del voto, según recoge el comunicado.

Rechazo a los cuestionamientos y la desinformación

El documento también defiende la participación electoral de los españoles residentes fuera del país como una contribución al debate democrático y al fortalecimiento de las instituciones. Por ello, reclama que su derecho al sufragio sea garantizado y protegido con criterios de neutralidad y transparencia.

Por último, Ciudadanía Primero expresa su rechazo a lo que califica como narrativas falsas destinadas a deslegitimar las instituciones democráticas y sembrar dudas sobre los procesos de adquisición de la nacionalidad. La lista recuerda que estos procedimientos están regulados y son gestionados por los funcionarios del Registro Civil y la red consular.