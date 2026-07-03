Ciudadanía Primero defiende el derecho al voto de los nuevos españoles reconocidos por la Ley de Memoria Democrática

El espacio Ciudadanía Primero y sus consejeros en el Consejo de Residentes Españoles (CRE) de Buenos Aires han expresado su respaldo a los españoles que han obtenido la nacionalidad al amparo de la Disposición Adicional Octava de la Ley de Memoria Democrática y han reivindicado que disfruten de todos los derechos inherentes a esa condición, incluido el derecho al voto.

En un comunicado, el colectivo recuerda que la normativa abrió la posibilidad de acceder a la nacionalidad española a hijos y nietos de emigrantes que, por diferentes circunstancias, no habían podido recuperarla o adquirirla anteriormente por derecho de sangre.

Ciudadanía Primero sostiene que todo derecho civil reconocido por una ley debe ser "respetado, preservado y, si es posible, potenciado" tanto por las instituciones como por la sociedad civil. En este sentido, manifiesta su "más férreo y enérgico apoyo" a la tramitación, gestión y resolución de los expedientes de nacionalidad, siempre que cumplan los requisitos establecidos por la legislación y hayan sido presentados en tiempo y forma.

El colectivo pone además en valor las garantías del procedimiento, al recordar que las solicitudes son tramitadas conforme al marco jurídico español y gestionadas por el Cuerpo Diplomático Español y el personal consular, cuyos integrantes, señala, están sometidos a elevados estándares de formación y control.

Asimismo, defiende la plena validez de las nacionalidades concedidas en aplicación de la Ley de Memoria Democrática y reclama que sus beneficiarios sean considerados ciudadanos españoles "con plenos derechos", entre ellos el de participar en los procesos electorales.

En el comunicado, Ciudadanía Primero incide que las leyes aprobadas por las Cortes Generales deben aplicarse con todas sus consecuencias y considera que no deberían producirse cambios de criterio una vez reconocidos los derechos que emanan de ellas. "Debemos apreciar, valorar y sopesar los alcances de una ley al momento de redactar, emitir y aprobar dicha ley. No podemos permitirnos los desatinos de las marchas y contramarchas posteriores a la aprobación de cualquier tipo de norma", concluye el texto.

El pronunciamiento se produce tras el cuestionamiento del Partido Popular y Vox sobre el voto de los españoles residentes en el exterior y la participación electoral de quienes han accedido recientemente a la nacionalidad española a través de la Ley de Memoria Democrática.