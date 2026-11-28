El reconocimiento de la nacionalidad española a los descendientes de emigrantes vuelve al centro del debate jurídico y social. La Coalición de Descendientes de Españoles Unidos (CODEU) defiende una reforma permanente del sistema de transmisión de la nacionalidad por filiación para evitar que el reconocimiento de este derecho dependa de plazos temporales o de leyes extraordinarias. Así lo plantea Yeobany Vázquez Pardo, vicepresidente de la organización, en un artículo publicado el 15 de noviembre de 2026 bajo el título El ius sanguinis: fundamento histórico y jurídico de la nacionalidad española.

Vázquez sostiene que la nacionalidad por descendencia no constituye una figura nueva ni una propuesta ajena al ordenamiento español, sino uno de sus principios históricos. Recuerda que el artículo 17.1.a) del Código Civil reconoce como españoles de origen a quienes nacen de padre o madre españoles, sin establecer como requisito que el nacimiento tenga lugar en España.

Desde esta perspectiva, el debate no debería centrarse en la existencia del ius sanguinis —el principio por el que la nacionalidad se transmite mediante la filiación—, sino en determinar hasta dónde debe llegar esa transmisión y en qué circunstancias puede interrumpirse la cadena familiar.

Una tradición jurídica vinculada a la emigración

El vicepresidente de CODEU sitúa los antecedentes de este principio en la propia historia constitucional española. En su análisis recuerda que la Constitución de Cádiz de 1812 concebía la nación española como una comunidad extendida a ambos hemisferios y reconocía la pertenencia de los hijos de españoles.

También destaca el Código Civil de 1889, que ya contemplaba la nacionalidad española para los hijos de padre o madre españoles nacidos en el extranjero, así como la reforma de 1990, que consolidó la filiación como criterio fundamental en el artículo 17.

A ello añade el artículo 11 de la Constitución de 1978, que regula la adquisición, conservación y pérdida de la nacionalidad y establece que ningún español de origen puede ser privado de ella. Para Vázquez, este recorrido legislativo demuestra que la relación entre España y sus comunidades en el exterior forma parte de una tradición jurídica consolidada.

El artículo también repasa otros preceptos del Código Civil, como los artículos 19 y 20, relativos a la adopción y al derecho de opción; el 22, que establece plazos reducidos de residencia para determinados colectivos, entre ellos los nacionales de países iberoamericanos; y los artículos 24 y 26, que regulan la pérdida y recuperación de la nacionalidad.

CODEU reclama que la transmisión no dependa de plazos temporales

Uno de los argumentos centrales es que la filiación no pierde su existencia jurídica con el paso de las generaciones. Por ello, cuestiona que se establezcan límites generacionales que, a su juicio, pueden producir diferencias de trato entre descendientes de una misma familia.

El vicepresidente de CODEU considera que las circunstancias administrativas, los retrasos en los registros civiles o la imposibilidad de conseguir documentación dentro de determinados plazos pueden dejar fuera a personas con vínculos familiares acreditables.

En este sentido, se refiere a las leyes de Memoria Histórica y Memoria Democrática, especialmente a la Ley 20/2022, cuyo plazo de solicitud finalizó en octubre de 2025. Según su planteamiento, estas normas han permitido atender situaciones que requerían reconocimiento, pero no ofrecen una solución permanente para quienes quedaron excluidos. Por ello, propone incorporar un mecanismo estable al Código Civil que permita regular la transmisión de la nacionalidad por filiación sin depender de convocatorias legislativas excepcionales.

Cinco propuestas para una reforma con garantías

La organización defiende que una eventual reforma debe combinar el reconocimiento de los vínculos familiares con mecanismos rigurosos de acreditación y seguridad jurídica.Entre sus principales propuestas figuran:

Acreditación documental: exigir pruebas de cada eslabón de la cadena de filiación, mediante partidas de nacimiento, matrimonio y defunción verificadas por el Registro Civil.

Seguridad jurídica: establecer normas permanentes, claras y estables que no dependan de los cambios políticos.

Refuerzo de consulados y registros: dotar de recursos suficientes a las oficinas encargadas de tramitar los expedientes y evitar que las dificultades administrativas impidan ejercer los derechos.

Igualdad de trato: evitar que descendientes con los mismos antecedentes familiares reciban respuestas diferentes por circunstancias ajenas a su voluntad.

Debate informado: diferenciar la nacionalidad del derecho al voto y abordar las posibles reformas escuchando también las posiciones discrepantes.

Vázquez también responde a las críticas habituales a la transmisión de la nacionalidad por descendencia, como el posible riesgo de solicitudes sin fundamento, el supuesto interés electoral o la falta de vinculación efectiva con España. Frente a estas objeciones, CODEU defiende que el rigor documental y los controles registrales permiten garantizar la legitimidad de los procedimientos.

La emigración como parte de la memoria colectiva

El artículo dedica una parte importante a la dimensión histórica y social de la emigración española. Vázquez recuerda que durante más de un siglo millones de españoles abandonaron el país en busca de oportunidades, huyendo de la pobreza, las guerras, la falta de perspectivas o la persecución.

Gallegos, asturianos, vascos, navarros, canarios, catalanes y andaluces construyeron comunidades en países como Argentina, Cuba, Uruguay, Venezuela, México y Puerto Rico, donde sus descendientes han mantenido vínculos culturales y familiares con sus lugares de origen.

Desde CODEU se considera que el reconocimiento de estos vínculos no debe entenderse como un privilegio, sino como una forma de preservar una relación histórica entre España y las generaciones nacidas fuera de sus fronteras. La organización insiste, no obstante, en que la nacionalidad implica también responsabilidades y que quienes accedan a ella deben conocer y respetar el marco constitucional español.

Un debate abierto sobre el futuro de la nacionalidad

En sus conclusiones, Yeobany Vázquez reconoce que existen cuestiones legítimas que deben formar parte del debate, como el número de generaciones que pueden transmitir la nacionalidad, los requisitos adicionales que podrían establecerse o la organización del ejercicio del voto desde el exterior.

Sin embargo, considera que estas discusiones deben partir del reconocimiento de la filiación como fundamento del sistema español de nacionalidad y evitar que los descendientes de emigrantes queden sujetos a plazos administrativos o decisiones coyunturales.

Con este posicionamiento, CODEU reclama abrir un debate jurídico y político sobre una reforma permanente del Código Civil que dé respuesta a las demandas de los descendientes de españoles y garantice procedimientos transparentes, verificables y equitativos..