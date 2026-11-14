CODEU reclama una solución definitiva para que los descendientes de españoles puedan acceder a la nacionalidad sin límites temporales

La Coalición de Descendientes de Españoles Unidos (CODEU) ha mostrado su respaldo a la propuesta del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) para reformar los artículos 20, 23, 24 y 26 del Código Civil y establecer una vía permanente de acceso a la nacionalidad española para los descendientes de emigrantes. La organización considera que el reconocimiento de este derecho no puede seguir dependiendo de leyes extraordinarias, plazos limitados o decisiones políticas de cada legislatura.

El posicionamiento, manifestado por el vicepresidente de la asociacion de descendientes, Yeobany Vázquez, defiende la necesidad de ofrecer una respuesta definitiva a una reivindicación histórica de la ciudadanía española en el exterior y de sus descendientes.

La propuesta del CGCEE, fue presentada ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados en octubre de 2024 y ante la del Senado en marzo de 2025, plantea una modificación de la legislación ordinaria que permita reconocer el vínculo de los descendientes con España sin depender de convocatorias temporales.

Desde CODEU consideran que las sucesivas medidas extraordinarias, como la Ley 52/2007 y la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, han permitido avanzar, pero no han resuelto definitivamente la cuestión. En este sentido, recuerdan que la Disposición Adicional Octava de la Ley de Memoria Democrática dejó de admitir solicitudes en octubre de 2025, lo que ha vuelto a dejar fuera a personas que no pudieron completar a tiempo la documentación necesaria o que desconocían la existencia de los plazos.

Una reparación histórica y una cuestión de igualdad

El posicionamiento de CODEU fundamenta su apoyo a la reforma en razones históricas, jurídicas y éticas. La organización recuerda que la emigración española estuvo vinculada durante generaciones a situaciones de pobreza, crisis económicas, guerras y exilio político, especialmente hacia países de Hispanoamérica como Cuba, Venezuela, México, Argentina y Uruguay.

Miles de familias conservaron sus apellidos, tradiciones, lengua y vínculos culturales con España, transmitiendo ese legado a sus descendientes. Para CODEU, esa continuidad constituye una realidad que debe encontrar también reconocimiento en el ordenamiento jurídico español y destaca especialmente la situación de las mujeres españolas que, durante décadas, sufrieron limitaciones legales para transmitir la nacionalidad a sus hijos o incluso perdieron la suya al contraer matrimonio con extranjeros. Por ello, considera que la inclusión de los descendientes de estas mujeres en la propuesta del CGCEE supone una medida de reparación de una discriminación histórica.

Desde el punto de vista jurídico, CODEU sostiene que una vía permanente aportaría estabilidad y seguridad jurídica, en consonancia con el artículo 9.3 de la Constitución, además de evitar las diferencias entre familias que se encuentran en situaciones idénticas, pero que han quedado condicionadas por las fechas de apertura y cierre de los procedimientos extraordinarios.

CODEU defiende el reconocimiento sin límite generacional

Uno de los aspectos más relevantes del posicionamiento es la defensa del acceso a la nacionalidad sin establecer un límite de generaciones. La organización considera que el principio de ius sanguinis se fundamenta en la filiación y que esta no desaparece por el simple transcurso del tiempo.

En consecuencia, entiende que establecer diferencias entre nietos y bisnietos de españoles, cuando ambos pueden acreditar documentalmente su cadena de filiación, supondría introducir una distinción difícil de justificar. No obstante, aclaran que una vía permanente y sin límite generacional no significa un reconocimiento automático ni carente de requisitos. La entidad defiende la necesidad de acreditar rigurosamente la cadena de filiación mediante certificaciones oficiales, establecer una declaración de voluntad de la persona interesada y garantizar procedimientos administrativos adecuados y plazos razonables de resolución.

Asimismo, considera imprescindible dotar de suficientes recursos humanos y materiales a los consulados y al Registro Civil para que el reconocimiento de este derecho pueda hacerse efectivo sin generar nuevos problemas de gestión.

Un llamamiento a los grupos parlamentarios

CODEU también reconoce que la propuesta genera debates y plantea cuestiones que deben analizarse, como el volumen de solicitudes, las posibles repercusiones sobre el censo electoral exterior o la necesidad de garantizar la transparencia y seguridad de los procedimientos. En este sentido, considera que las posibles dificultades deben abordarse mediante una regulación bien diseñada y no mediante el mantenimiento de un sistema de plazos extraordinarios.

La organización señala, además, que existen otras iniciativas políticas sobre la reforma del Código Civil, entre ellas la anunciada por el Partido Popular, con un enfoque diferente, por lo que considera necesario que el debate parlamentario se desarrolle con rigor jurídico y altura de miras.

Como conclusión, la Coalición de Descendientes de Españoles Unidos reafirma su apoyo a la propuesta del CGCEE, al entender que representa una solución permanente, inclusiva y reparadora para los descendientes de españoles.

La entidad reclama a todos los grupos parlamentarios que estudien la reforma y avancen hacia un modelo en el que el acceso a la nacionalidad española de los descendientes deje de depender de plazos excepcionales y pase a estar regulado por criterios estables de filiación, igualdad y seguridad jurídica.