La Comisión de Derechos Civiles del CGCEE reclama garantías para los españoles en el exterior ante la suspensión cautelar del voto

La Comisión de Derechos Civiles del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) acordó impulsar nuevas acciones para defender la igualdad de derechos de los españoles residentes fuera del país durante la reunión de trabajo celebrada el pasado 20 de septiembre.

El encuentro contó la participación de los consejeros de Francia, Alemania, Costa Rica, República Dominicana, Argentina y Reino Unido y estuvo marcado por la preocupación ante la situación generada por la suspensión cautelar del voto exterior para nuevos nacionalizados, especialmente entre ciudadanos que han adquirido la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática (LMD).

Durante la reunión, la Comisión acordó trasladar a la Comisión Permanente del CGCEE un comunicado en el que expresa su preocupación y rechazo ante los discursos y críticas que, a su juicio, están contribuyendo a una narrativa estigmatizante hacia la ciudadanía española en el exterior en el contexto de esta polémica.

Entre las medidas acordadas figura también la solicitud de una reunión urgente con la Dirección General de Españoles en el Exterior y Asuntos Consulares, con el objetivo de conocer con mayor precisión los procedimientos de acreditación del exilio y sus posibles efectos sobre la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

Igualdad de derechos

La Comisión defiende que no deben establecerse categorías diferenciadas de españoles en función de su lugar de residencia o de la vía mediante la que hayan obtenido la nacionalidad y reivindica la igualdad de los derechos políticos reconocidos por la Constitución.

Los representantes participantes trasladaron además varias preocupaciones relacionadas con la aplicación de los procedimientos administrativos. Entre ellas se encuentra la posible indefensión electoral de ciudadanos afectados por retrasos administrativos, así como la existencia de criterios consulares que, según la Comisión, pueden generar dudas en relación con la inscripción provincial.

A estas cuestiones se suma la saturación de los consulados, que afrontan la tramitación de los informes y documentación vinculados a la acreditación del exilio.

La Comisión de Derechos Civiles continuará coordinando su trabajo durante las próximas semanas y prevé impulsar nuevas acciones para abordar la situación. Entre ellas se encuentra el comunicado que será remitido próximamente por el CGCEE, con el objetivo de trasladar públicamente su posición sobre la suspensión cautelar y sus efectos sobre la ciudadanía española en el exterior.

El órgano reclama que cualquier medida cautelar que afecte al ejercicio de los derechos políticos se aplique con plena seguridad jurídica y sin menoscabo del principio de igualdad.