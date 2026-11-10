Consejeros de Trabajo y Ciudadanía Exterior analizan el futuro de los centros españoles en Iberoamérica

Reunión con los consejeros de Trabajo de las embajadas de España en el exterior

La continuidad de las asociaciones y centros españoles en Iberoamérica centró una reunión de trabajo entre consejeros y consejeras españolas destinadas en las embajadas de España en el exterior y Elena Bernardo, directora general de Ciudadanía Exterior y Políticas de Retorno. El encuentro, que tuvo lugar el pasado viernes, permitió poner sobre la mesa los retos que afrontan estas entidades y las oportunidades para garantizar su futuro.

La situación de las entidades preocupa por el papel que desempeñan en la vida de la emigración española. Más allá de su actividad asociativa, son espacios de encuentro y participación, transmisores de la cultura y las tradiciones y puntos de conexión con España para quienes viven fuera del país.

La directora general de Ciudadanía Exterior en el centro de la imagen | Secretaría de Estado de Migraciones

Uno de los asuntos centrales fue la importancia de mantener estas estructuras y asegurar su continuidad. Muchas de ellas han sostenido durante generaciones la relación de la diáspora con sus lugares de origen y constituyen también una vía para acercar la herencia cultural española a los más jóvenes.

El encuentro se detuvo en el papel que deben desempeñar las asociaciones en el futuro de la ciudadanía española en el exterior y en la necesidad de preservar unos espacios que siguen siendo fundamentales para mantener la identidad colectiva y los vínculos entre España y sus comunidades en Iberoamérica.