La crisis eléctrica en Cuba obliga al Consulado de España en La Habana a adelantar su cierre

El Consulado General de España en La Habana ha anunciado que se ha visto obligado a modificar su horario de atención al público como medida de ahorro energético debido a las dificultades que vive el país caribeño.

Según el comunicado difundido por la sede diplomática, el consulado cerrará de lunes a jueves a las 15:00 horas en lugar de a las 16:00 horas, y aquellos usuarios que tengan citas programadas al final de la jornada deberán presentarse antes de las 14:45 horas para asegurar que puedan ser atendidos con normalidad. Las autoridades consulares han querido subrayar que seguirán atendiendo todas las citas ya reservadas, pese al ajuste de horario.

La decisión se produce en un contexto de grave situación socioeconómica y energética en Cuba, marcada por prolongados apagones, escasez de combustible y dificultades para mantener servicios básicos. La isla ha sufrido una profunda contracción de su actividad económica, con estimaciones que señalan una caída del Producto Interior Bruto (PIB) en torno al 5 % en 2025 y más de un 15 % acumulado desde 2020, según datos del Centro de Estudios de la Economía Cubana.

Este deterioro se traduce en cortes de electricidad diarios, limitaciones en el transporte y restricciones en servicios públicos, que afectan tanto a la población como a la operativa de instituciones y empresas.

Malestar por los retrasos en los trámites de nacionalidad

El anuncio del ajuste horario llega además en un momento de fuerte malestar entre los descendientes de españoles en la isla por las demoras en los trámites vinculados a la Ley de Nietos, que facilita el acceso a la nacionalidad española.

Las críticas, se vienen produciendo desde hace meses por los retrasos en la concesión de citas, expedientes de nacionalidad, pasaportes y visados, así como la falta de actualizaciones en el sistema de seguimiento y problemas con el envío de credenciales para acceder a las citas.

Numerosos usuarios describen esperas de hasta 16 o 19 meses para presentar documentación y alertan de que muchas citas se pierden por no recibir a tiempo las credenciales necesarias. También señalan que la acumulación de expedientes podría estar afectando a otros derechos, como la participación en procesos electorales del Consejo de Residentes Españoles (CRE).

Entre las propuestas planteadas por los afectados figura la apertura de nuevas oficinas consulares en otras provincias cubanas, como Camagüey, para aliviar la saturación de La Habana, así como el refuerzo de medios humanos y técnicos.