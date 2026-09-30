Cuatro vocales de la Junta Electoral Central cuestionan que el elector pueda elegir libremente el municipio al que va su voto

El catedrático Javeir Tajadura Tejada, miembro de la Junta Electoral Central (JEC) a propuesta del PP, y uno de los vocales discrepantes

Cuatro de los trece vocales de la Junta Electoral Central (JEC) han expresado su discrepancia con la decisión mayoritaria del organismo sobre la adscripción municipal del voto de los españoles residentes en el extranjero que adquirieron la nacionalidad al amparo de la Ley de Memoria Democrática.

Los vocales Carlos Vidal, Fernando Marín, Javier Tajadura y Vicente Magro han formulado un voto particular en el que sostienen que debería limitarse la posibilidad de que estos electores elijan libremente el municipio al que queda adscrito su voto. A su juicio, deberían establecerse criterios objetivos y predeterminados para determinar esa adscripción.

La JEC aprobó la pasada semana una instrucción elaborada por la Oficina del Censo Electoral para regular este procedimiento. Según la norma, los ciudadanos españoles en el extranjero que obtuvieron la nacionalidad, através de la disposición adicional octava, pueden escoger entre los municipios españoles con los que exista una vinculación familiar.

Para realizar la elección, el elector debe presentar una declaración responsable en la que explique los motivos de su elección y aportar documentación que acredite la vinculación con el municipio, ya sea propia o de su ascendiente.Los cuatro vocales discrepantes consideran, sin embargo, que este sistema deja un margen de elección que debería reducirse. En su voto particular sostienen que, cuando existen varios municipios vinculados al elector o a su ascendiente, la decisión sobre dónde adscribir el voto no debería quedar únicamente en manos del ciudadano, sino responder a reglas objetivas.

La decisión de la mayoría de la JEC mantiene, por tanto, el sistema que permite al elector acreditar su relación con uno de los municipios vinculados a su historia familiar y solicitar su adscripción a ese municipio, mientras que los cuatro vocales partidarios del voto particular reclaman una regulación más restrictiva y basada en criterios objetivos.