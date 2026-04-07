Cuenta atrás para el voto exterior andaluz: los plazos tras el cierre del censo

El calendario electoral para los andaluces residentes en el extranjero entra en una fase decisiva tras el cierre del censo y el fin del periodo de reclamaciones. Un total de 300.281 personas inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) podrán participar en las elecciones del próximo 17 de mayo, en un proceso que exige atención a los plazos para poder ejercer el derecho al voto.

Entre el 30 de marzo y el 6 de abril, los electores han tenido la oportunidad de consultar sus datos y presentar reclamaciones en caso de errores o exclusiones. Finalizado este periodo, el proceso avanza ahora hacia el envío de la documentación electoral, que se realizará de oficio entre el 11 y el 17 de abril. Un segundo envío de papeletas está previsto entre el 22 y el 26 de abril, aunque podría demorarse hasta principios de mayo si se producen impugnaciones.

A partir de la recepción de la documentación, se abre el plazo efectivo para votar. Los electores podrán remitir su voto por correo a su oficina consular hasta el 12 de mayo o depositarlo en urna en los consulados entre el 9 y el 14 de mayo. Además, existe la opción de descargar las papeletas de forma telemática hasta el 14 de mayo, lo que permite agilizar el proceso en caso de retrasos en el envío postal.

En cuanto a situaciones específicas, los electores del CERA que se encuentren temporalmente en España podrán solicitar el voto por correo hasta el 7 de mayo. Por su parte, quienes estén temporalmente en el extranjero (ERTA) deberán solicitar previamente la documentación electoral antes del 18 de abril, tras inscribirse como no residentes en su consulado. Una vez recibida, deberán enviar su voto por correo certificado a su mesa electoral en España antes del 13 de mayo.

Con el calendario ya en marcha, las próximas semanas serán determinantes para garantizar la participación desde el exterior, en un proceso que vuelve a depender en gran medida de la coordinación entre plazos administrativos y tiempos de envío postal.