La emigración que vació los pueblos de Zamora revive en las historias de una localidad que no existe

La emigración forma parte de la historia de numerosos pueblos de Zamora. Durante décadas, miles de personas dejaron sus localidades de origen para buscar oportunidades lejos de sus casas, dejando atrás familias, costumbres y paisajes que con el tiempo fueron cambiando. Esa memoria es la que recupera Paulino Guerra Bartolomé en Historias tristes de Colomba, un libro protagonizado por un pueblo ficticio que podría representar a muchos de los que sí existen en la comarca de Sayago.

Colomba no aparece en ningún mapa, pero sus calles, personajes y recuerdos remiten a una realidad perfectamente reconocible: pueblos que perdieron población, casas que quedaron vacías y familias separadas por la emigración.

La obra será presentada este miércoles 19 de agosto, a las 19:00 horas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Fermoselle, en un encuentro que servirá para recuperar esas historias antes de que desaparezcan con quienes las vivieron.

En las páginas de Historias tristes de Colomba, la emigración ocupa un lugar central. El autor reconstruye las experiencias de una generación que tuvo que abandonar sus pueblos para construir su futuro en otros lugares.

Pero la marcha de los vecinos no solo cambió sus vidas. También transformó profundamente las localidades que dejaron atrás. Menos habitantes, casas cerradas, tradiciones que dejaron de celebrarse y una forma de relacionarse que fue desapareciendo progresivamente.

Guerra Bartolomé utiliza la memoria, la tradición oral, el humor y también la emoción para recuperar aquellas vivencias y convertirlas en un retrato colectivo de la España rural.

Colomba se convierte así en un pueblo imaginario que representa a muchos pueblos reales de Zamora, especialmente de Sayago, donde todavía perviven los recuerdos de las generaciones que emigraron.

El libro no habla únicamente de quienes se marcharon. También presta atención a quienes permanecieron, a las familias, a las costumbres y a los pequeños acontecimientos que formaban parte de la vida cotidiana.

Por eso, la historia de Colomba conecta con una realidad que va más allá de la literatura: la necesidad de conservar la memoria de una generación que vivió la emigración como una necesidad y que contribuyó, desde la distancia, a mantener los vínculos con sus pueblos de origen.

La presentación contará con la participación del autor, Paulino Guerra Bartolomé, y del alcalde de Fermoselle, José Manuel Pilo. También estarán presentes los editores Antonio J. Huerga y Charo Fierro, así como el periodista y escritor fermosellano Antonio Robles.

La cita será este miércoles 19 de agosto a las 19:00 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Fermoselle.

Será una presentación literaria, pero también un encuentro con la memoria de la emigración, la despoblación y las raíces de los pueblos zamoranos. Porque detrás de cada casa cerrada y de cada familia que tuvo que marcharse existe una historia que, como las de Colomba, todavía merece ser contada.