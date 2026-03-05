Empresas andaluzas del sector gourmet exploran oportunidades de negocio en Noruega

Andalucía TRADE ha organización una misión comercial en Oslo, dirigida a impulsar la presencia de productos gourmet de la comunidad en el mercado de Noruega. La iniciativa permitió a ocho empresas andaluzas mantener cerca de un centenar de reuniones de negocio con importadores y distribuidores locales.

El encuentro tuvo lugar los días 3 y 4 de marzo, y según datos de la agencia pública, en 2025 las exportaciones agroalimentarias de Andalucía al mercado noruego alcanzaron un récord histórico de 70 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,2 % respecto al año anterior.

Durante la misión, las empresas participantes tomaron parte en un encuentro B2B y un showroom con compañías noruegas en el espacio Nedre Lokka de Oslo. Además, mantuvieron reuniones en la Oficina Comercial de España en Noruega y realizaron visitas a supermercados y mercados locales con el objetivo de identificar nuevas oportunidades de negocio y posibles socios para la distribución de productos gourmet.

En la misión participaron ocho firmas procedentes de distintas provincias andaluzas: Franjuba Pan, Regantio Viejo y Flavoom (Cádiz); Knolive (Córdoba); Cavalti (Granada); Aceites Oro de Canava (Jaén); y Agro Sevilla Aceitunas y Consorcio de Jabugo (Sevilla). La iniciativa también contó con el apoyo de la antena de Andalucía TRADE en Suecia, que cubre los mercados de Dinamarca, Noruega y Finlandia.

Esta iniciativa se enmarca en la estrategia de internacionalización de Andalucía TRADE para impulsar la presencia de productos premium andaluces en mercados de alto valor añadido, donde crece la demanda de alimentos gourmet, ecológicos y de origen vegetal.

En términos comerciales, Noruega se sitúa como el mercado número 26 para las exportaciones agroalimentarias andaluzas y la comunidad es la segunda región española exportadora a este país, con el 21,1 % del total nacional.Entre los principales productos exportados destacan las hortalizas, con 27,7 millones de euros y el 40 % del total; las frutas, con 20,4 millones (29,3 %); y el aceite de oliva, con 10,5 millones (15 %). También crecen las ventas de preparaciones de frutas y hortalizas y de otras preparaciones alimenticias.

La misión está cofinanciada con fondos europeos a través del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2021-2027, con una contribución comunitaria del 85 %, dentro de las iniciativas destinadas a mejorar la competitividad internacional de las empresas andaluzas.