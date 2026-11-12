Los españoles residentes en el extranjero ya reciben las papeletas para votar el 29N y también pueden descargarlas por Internet

Los envíos de la documentación electoral para los españoles que residen en el exterior ya están en marcha de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre de 2026. Los electores inscritos en el Censo de Electores Residentes Ausentes (CERA) están recibiendo en sus domicilios los sobres y documentos necesarios para ejercer su derecho al voto. Además, desde el 4 de noviembre también pueden acceder a las papeletas oficiales y descargarlas directamente a través de la página web del Instituto Nacional de Estadística (INE), sin necesidad de esperar a que lleguen por correo postal.

La medida facilita la participación de los ciudadanos españoles que viven fuera de España y permite agilizar los trámites electorales, especialmente en aquellos países donde los envíos postales pueden sufrir retrasos. De esta manera, los residentes permanentes en el extranjero cuentan con una alternativa para disponer de las papeletas de las distintas candidaturas proclamadas y preparar su voto con antelación.

Dos envíos para completar la documentación electoral

La Oficina del Censo Electoral (OCE) es el organismo responsable de remitir la documentación a los ciudadanos inscritos en el CERA. El procedimiento se desarrolla en dos fases, de acuerdo con el calendario electoral.

El primer envío comenzó el pasado 24 de octubre e incluye los sobres de votación, los certificados de inscripción en el censo, los sobres dirigidos a la Junta Electoral y a la oficina consular correspondiente, así como una hoja informativa con las instrucciones para votar.

El segundo envío, que se iniciaba 4 de noviembre, contiene las papeletas oficiales de las candidaturas proclamadas para el Congreso de los Diputados y el Senado. Estas se distribuyen una vez finalizados los trámites correspondientes a la proclamación de candidaturas y los posibles recursos electorales.

Cómo descargar las papeletas desde la página web del INE

Además del envío postal, los residentes permanentes en el extranjero disponen de una alternativa telemática para conseguir las papeletas. El Instituto Nacional de Estadística ha habilitado un espacio en su página web desde el que se pueden descargar los juegos completos de papeletas de todas las candidaturas proclamadas.

Para acceder a ellas, los electores deben seleccionar la provincia o isla en la que figuran inscritos en el censo electoral. Esta información puede consultarse en el certificado de inscripción recibido junto con la documentación electoral. También es posible comprobarla mediante el sistema Cl@ve a través del trámite de consulta de inscripción en el censo.

Una vez seleccionada la circunscripción correspondiente, aparecerán disponibles las papeletas de las candidaturas al Congreso de los Diputados y al Senado. El elector podrá descargar el conjunto e imprimir aquella que corresponda a su opción de voto.

La descarga estará disponible hasta el próximo 26 de noviembre de 2026, por lo que constituye una alternativa especialmente útil para quienes todavía no hayan recibido las papeletas por correo o quieran asegurarse de disponer de ellas antes de la votación.

Las papeletas pueden descargarse en el siguiente enlace oficial:

https://www.ine.es/descarga_candidaturas_elecciones

Es importante tener en cuenta que este servicio está dirigido exclusivamente a los españoles que residen permanentemente en el extranjero y están inscritos en el CERA.

¿Cómo pueden votar los españoles que están temporalmente fuera de España?

El procedimiento es diferente para quienes se encuentran en el extranjero de manera temporal por motivos laborales, académicos o personales. Estos ciudadanos, incluidos en el procedimiento conocido como voto ERTA (Españoles Residentes Temporalmente en el Extranjero), no reciben la documentación electoral de oficio.

Para poder participar en las elecciones generales del 29 de noviembre, deben estar inscritos como no residentes en el Registro de Matrícula Consular de la embajada o consulado correspondiente y presentar personalmente la solicitud de voto en esas mismas dependencias.

Este trámite debe realizarse dentro de los 25 días posteriores a la convocatoria electoral. Una vez presentada y tramitada la solicitud, la Oficina del Censo Electoral envía al domicilio indicado en el extranjero un único paquete con las papeletas, los sobres de votación, el certificado de inscripción censal y el sobre dirigido a la mesa electoral en España.

Por tanto, es fundamental distinguir entre ambas modalidades: mientras que los residentes permanentes inscritos en el CERA reciben la documentación automáticamente y pueden descargar las papeletas por Internet, quienes se encuentran temporalmente fuera del país deben solicitar expresamente su participación en el proceso electoral.