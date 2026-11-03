El gobierno advierte de que suspender el voto de los hijos de los nacionalizados por la ley de nietos afectaría a las elecciones

Con casi 190.000 afectados por la petición de Iustitia Europa y Vox de que se suspenda también el voto a los descendientes de los nacionalizados al amparo de la denominada ley de nietos que no acreditaron debidamente sus vínculos con el exilio, el gobierno de España advierte al Tribunal Supremo de que adoptar esta medida "incidiría de modo notorio" en las elecciones del 29 de noviembre e incluso en "su escrutinio".

En sus alegaciones a la petición de estos partidos, la Abogacía del Estado ha mostrado su oposición a que los descendientes de los nuevos nacionalizados tampoco puedan participar en los próximos comicios y, en todo caso, pide al Supremo que emplace a los afectados a participar en la causa.

En representación del ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, la defensa del Estado advierte de que poner en suspenso el voto de estas las 189.678 personas tendría "una afectación notoria e indubitada" tanto sobre su derecho como sobre "el desarrollo del proceso electoral en curso, que se vería afectado por la inseguridad e indeterminación que su adopción comportaría". "Incluso" —añade— podría "afectar al escrutinio final", a la hora de llevar a cabo el recuento de las papeletas.

Junto con ello, alega que identificar ahora a los descendientes de las más de 163.000 personas cuyos datos ya fueron facilitados al Supremo para notificarles la afectación sería "de imposible cumplimiento". "La relación nominal no existe", abunda.

"No se identifican los medios materiales y humanos que permitirían alcanzar ese resultado", insiste, tras recordar "el extraordinario esfuerzo ya desplegado" para cumplir la obligación de identificar a los beneficiarios de la ley de nietos. Ahora, "en un horizonte temporal de apenas unas semanas y en pleno desarrollo del proceso electoral, resulta materialmente incompatible con los recursos disponibles".