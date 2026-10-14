Españoles Unidos Venezuela alerta del colapso consular tras el terremoto y temen que peligre el voto en las generales

La plataforma Somos Españoles Unidos Venezuela (SEU), que concurrió a las elecciones al CRE y obtuvo 4 representantes, reclama al gobierno que tome medidas para restituir los trámites consulares y poder atender a la comunidad española residente en el país tras los devastadores terromotos del pasado 24 de junio.

En un comunicado, la organización manifiesta su "gran preocupación" ante la imposibilidad de acceder a determinados trámites consulares y denuncia los retrasos en el procesamiento de las gestiones. Por ello, considera urgente poner en marcha soluciones que permitan "reiniciar la actividad y optimizar al máximo posible las gestiones" que realizan los servicios consulares.

La situación afecta a las distintas sedes: la sede consular de la Torre España mantiene un estatus operacional incierto, pendiente de las evaluaciones técnico-estructurales del inmueble colindante, la Torre San Felipe A. Por su parte, la sede de la Torre Bancaracas necesita complejas adecuaciones, mientras que la sede provisional de la Quinta Marmolejo, situada en la avenida Mohedano, funciona con importantes limitaciones, tanto de espacio como logísticas.

Según ha podido saber La Región Internacional, estas circunstancias han obligado a concentrar los servicios en unas instalaciones con una capacidad muy insuficiente para atender las necesidades actuales. La plataforma advierte de las dificultades que esta situación genera para los ciudadanos, aunque evita dirigir sus críticas al cónsul, cuyo esfuerzo reconoce, y reclama mayor respaldo institucional para afrontar el problema.

Preocupación ante las elecciones generales

Uno de los principales motivos de preocupación de SEU es la proximidad de las elecciones generales en España del próximo 29 de noviembre. La plataforma advierte de que, si se mantienen las condiciones actuales, el voto de los españoles residentes en Venezuela "puede verse seriamente afectado".

Hay que recordar que en la última convocatoria electoral participaron alrededor de 8.000 votantes, una cifra que suscita dudas sobre la capacidad de las instalaciones provisionales para acoger el proceso en condiciones adecuadas. La plataforma teme que el espacio habilitado no pueda responder a las necesidades de participación previstas para los próximos comicios.

De hecho, este miércoles está prevista una reunión con representantes sindicales de los trabajadores consulares, que han expresado por escrito sus dudas sobre la idoneidad del lugar destinado a la votación. El encuentro permitirá abordar las dificultades relacionadas con el espacio disponible y las condiciones necesarias para garantizar el desarrollo del proceso electoral.

Reclaman alternativas para recuperar los servicios

SEU reconoce que las autoridades están haciendo esfuerzos para resolver la situación, pero considera que "no hay los resultados esperados" y que las medidas adoptadas hasta ahora "no son suficientes". La plataforma insiste en la necesidad de prever contingencias y estudiar alternativas que permitan garantizar tanto la atención consular como los derechos de los españoles residentes en Venezuela.

Como ejemplo, plantea que se valore una respuesta extraordinaria similar a la movilización de recursos que llevó a cabo el Gobierno para trasladar un hospital durante la tragedia del mes de junio. A juicio de la organización, una actuación de este tipo podría contribuir a resolver los problemas de atención y asegurar que los ciudadanos puedan realizar sus gestiones sin los actuales obstáculos.

En definitiva, Somos Españoles Unidos Venezuela pide al gobierno central que aceleren la búsqueda de soluciones - han pasado ya cuatro meses desde el terremoto - y garanticen unas condiciones adecuadas para la prestación de los servicios consulares y la participación de la comunidad española en las próximas elecciones generales.