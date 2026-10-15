Somos Españoles Unidos Venezuela ve inviable celebrar las elecciones en la actual sede consular de Caracas

La plataforma Somos Españoles Unidos Venezuela (SEU) ha expresado su preocupación por las dificultades para celebrar las próximas elecciones generales, previstas para el 29 de noviembre, en la actual sede consular de Caracas, ubicada en la Quinta Marmolejo, antigua sede de la Embajada de España.

Ante las quejas trasladadas por trabajadores del Consulado y ciudadanos españoles que aseguran tener dificultades para realizar sus trámites, representantes de SEU visitaron las instalaciones, conversaron con representantes de los empleados y recorrieron algunas áreas del edificio para conocer de primera mano su situación.

Según la plataforma, las limitaciones de las instalaciones son de tal alcance que impedirían organizar allí la jornada electoral en condiciones adecuadas. SEU considera que la situación requiere una respuesta que vaya más allá de las medidas adoptadas hasta ahora, tanto para garantizar la atención consular como para proteger los derechos de los españoles residentes en Venezuela.

La organización reconoce los esfuerzos realizados por las autoridades para afrontar el problema, aunque considera que los resultados no son suficientes. Por ello, reclama que se estudien alternativas y se prevean posibles contingencias ante la proximidad de la convocatoria electoral.

Entre las opciones planteadas, SEU propone valorar una solución extraordinaria similar a la movilización de recursos realizada por el Gobierno para atender la emergencia provocada por la tragedia del pasado mes de junio. Asimismo, sugiere estudiar la posibilidad de utilizar las instalaciones de alguno de los centros españoles que funcionan en Caracas para facilitar la organización de las votaciones.

La plataforma confía en que se registre una amplia participación de los españoles residentes en Venezuela en las elecciones de noviembre y recuerda que corresponde a las autoridades garantizar las condiciones necesarias para ejercer el derecho al sufragio.

Por este motivo, SEU exhorta al Ministerio de Asuntos Exteriores a ofrecer una respuesta concreta y urgente ante las deficiencias de la sede consular de Caracas y a adoptar las medidas necesarias para que las limitaciones de las instalaciones no se conviertan en un obstáculo para la participación electoral de los ciudadanos españoles.

La plataforma insiste en la necesidad de encontrar una solución antes de la celebración de los comicios, de modo que los españoles residentes en Venezuela puedan ejercer su derecho al voto en condiciones adecuadas.