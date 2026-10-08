Exteriores defiende las garantías del voto exterior, en el punto de mira por la 'ley de nietos'

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha defendido las "garantías" del voto de los españoles residentes en el extranjero y ha recordado que ejercer este derecho constituye una parte fundamental de la participación democrática, en un momento en que el voto exterior se vuelve a cuestinar. "Votar desde el extranjero es un derecho fundamental", ha recalcado el departamento dirigido por José Manuel Albares en un mensaje difundido en redes sociales, acompañado de una nota informativa en la que detalla las garantías previstas para los comicios del próximo 29 de noviembre.

La suspensión cautelar por la 'ley de nietos'

La cuestión ha cobrado especial relevancia después de que el Tribunal Supremo suspendiera cautelarmente el registro en el censo electoral de los nuevos nacionalizados al amparo de la Ley de Memoria Democrática.

La suspensión se mantendrá hasta que el Supremo resuelva las denuncias planteadas contra una instrucción del Ministerio de Justicia de 2022 y una vez que responda a las alegaciones para las que ha abierto un periodo de apenas dos días, y a las que solo pueden responder directamente los afectados, tal y como confimó a La Región Internacional, la presidenta del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, Violeta Alonso, organismo interesado en hacerlo.

Exteriores recuerda que el artículo 23 de la Constitución reconoce los derechos de sufragio activo y pasivo. El primero permite a los ciudadanos elegir a sus representantes mediante sufragio universal, mientras que el segundo garantiza el derecho a acceder a funciones y cargos públicos en los términos establecidos por la ley.

Por ello, el Ministerio sostiene que "votar desde el extranjero es un derecho fundamental de la ciudadanía española y un elemento esencial para mantener el vínculo democrático con España, independientemente del lugar de residencia".

Garantías durante todo el proceso

Exteriores explica que el procedimiento electoral cuenta con diferentes mecanismos destinados a garantizar que los votos emitidos desde el extranjero se gestionen con "transparencia, seguridad y pleno respeto a la legalidad".

Entre esas medidas figura la posibilidad de que los representantes de las candidaturas estén presentes en las oficinas consulares y en los centros habilitados para la votación durante toda la jornada electoral, incluso fuera del horario habitual de atención al público.

El Ministerio señala además que tanto el precintado de las urnas al término de cada jornada como su posterior desprecintado para el recuento son actos públicos. También lo son el recuento de los sobres recibidos y la elaboración del acta consular.

Dicha acta debe recoger las posibles incidencias que se produzcan durante el proceso, así como las reclamaciones o protestas formuladas por los representantes de las candidaturas.

Asimismo, aclaran que todos los votos emitidos desde el extranjero se incorporarán al escrutinio general una vez que la Junta Electoral competente confirme que cumplen los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

Una vez finalizado el escrutinio, se harán públicas las cifras de los sobres remitidos por cada oficina consular, desglosadas por provincias, así como los sobres recibidos por cada Junta Electoral, desglosados por oficinas consulares. El objetivo es facilitar la comprobación de que ambas cifras coinciden.

Casi 420.000 electores más en el exterior

La defensa del sistema de voto exterior llega en un momento en el que el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) ha experimentado un ascenso, por muchas razones, no solo por los nuevos inscritos que hayan obtenido la nacionalidad. Desde las últimas resoluciones de la Ley de Memoria Histórica, a los niños de españoles residentes en el exterior y que al nacer adquieren la nacionalidad española; a las inscripciones en el CERA de los nuevos emigrantes españoles que se dan de alta cuando se van fuera, o incluso a inmigrantes que residieron en españa, se nacionalizaron y retornaron a sus países.

Para las elecciones del próximo 29 de noviembre, el censo de españoles residentes en el extranjero alcanza los 2.747.688 inscritos, según los datos correspondientes al 1 de agosto. La cifra supone un incremento de casi 420.000 electores respecto a las elecciones de 2023, más del doble del crecimiento registrado entre los comicios de 2019 y 2023, cuando el CERA aumentó en 197.524 personas.