Fallece a los 89 años, Enric Mestre, referente internacional de la cerámica contemporánea

El ceramista valenciano Enric Mestre, considerado un referente internacional de la cerámica contemporánea, ha fallecido a los 89 años, según ha informado el Ayuntamiento de Alboraya (Valencia), su localidad natal, a través de las redes sociales.

Nacido el 16 de marzo de 1936, Mestre desarrolló una trayectoria artística de proyección internacional, con exposiciones en numerosos países de Europa y Asia, y una obra reconocida por su carácter geométrico y por el constante diálogo entre la materia, la luz y el espacio. El consistorio de Alboraya ha destacado la profunda huella que el artista deja en el municipio, donde su legado puede contemplarse en espacios como el Ayuntamiento, la Casa de la Cultura, la Plaza Tomás y Valiente, la rotonda de acceso a Port Saplaya y en La Patacona.

La última aparición pública del artista tuvo lugar el pasado mes de noviembre, cuando recibió el reconocimiento a la excelencia profesional en el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí de València. Desde el Ayuntamiento de Alboraya se ha trasladado “todo el consuelo y ánimo posible a la familia, amigos y amigas del autor”.

Licenciado en Bellas Artes, Enric Mestre fue distinguido con numerosos galardones a lo largo de su carrera, entre ellos el Concurso de Cerámica de Manises (1972), el Concurso de Diseño Industrial de la Feria de Cerámica 72, la Medalla de Oro del Estado de Baviera en Múnich (1976), el Concurso de Cerámica de Calvià (1982) y el Premio de las Artes Plásticas de la Generalitat Valenciana (2009).

Desde 1979 fue miembro de la Academia Internacional de Cerámica y, desde 1983, académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Carles de València. Su obra se mostró en innumerables exposiciones nacionales e internacionales, desde algunas de las primeras, como la celebrada en la Sala Neblí de Madrid en 1964.

En 2008, con motivo de la exposición Veinte piezas para un museo en el Centre del Carme, se realizó un repaso a dos décadas de trayectoria para rendir tributo a un creador que fue, en muchas ocasiones, más reconocido fuera de España que en su propia tierra. El propio Mestre lo resumía entonces con claridad: “Es una constatación y solo hay que mirar mi currículum para comprobar dónde he realizado más exposiciones”.

Además de su faceta creativa, Enric Mestre desarrolló una intensa labor docente durante 31 años. En 2013 volvió al Museo González Martí para impartir lecciones de cerámica y exponer su obra junto a la de sus alumnos, mostrando un método de trabajo “riguroso y libre”. En aquella ocasión, lamentaba que la cerámica, pese a haber vivido una profunda revolución artística, no hubiera logrado todavía un mayor reconocimiento social, llegando a definirse como “una especie de lazarillos de la artesanía”.

Con su fallecimiento desaparece una de las figuras clave en la defensa y dignificación de la cerámica como disciplina artística de pleno derecho, dejando un legado que trasciende fronteras y generaciones.