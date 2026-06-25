Fallece en el terremoto de Venezuela Alazne Solabarrieta, nieta de un exalcalde de Ondarroa exiliado

Alazne Solabarrieta Lecea, de 65 años, falleció en el terremoto registrado en Caracas, en el barrio de San Bernardino. La mujer, nacida en Venezuela pero de ascendencia vasca, era nieta de José María Solabarrieta, quien fue alcalde de Ondarroa durante la Segunda República y tuvo que exiliarse en Venezuela.

Su marido, Koldo Olalde Kintela, que se encontraba junto a ella en el momento del seísmo, sobrevivió y fue rescatado en camilla, según informaron fuentes familiares.

El Gobierno Vasco había comunicado inicialmente la desaparición de una ciudadana vasca tras el terremoto y, posteriormente, la familia confirmó el fallecimiento de Solabarrieta.

La víctima pertenecía a una familia vinculada a Euskadi. Era prima de María Esther Solabarrieta, ex directora de Aguas del Gobierno Vasco y ex diputada foral de Acción Territorial y Medio Ambiente de Bizkaia, y estaba casada con el que fuera diputado y senador del PNV Iñaki Anasagasti. Tenía dos hijos, Alazne e Ilargi.

El Gobierno Vasco ha trasladado sus condolencias a familiares y allegados y ha señalado que, desde que tuvo conocimiento del terremoto, sus servicios de Acción Exterior y Euskadi Global trabajan en coordinación con ciudadanos de origen vasco en Venezuela, la comunidad venezolana en Euskadi y el Consulado en Bilbao para recabar información sobre la situación de los afectados.

El lehendakari, Imanol Pradales, ha expresado su solidaridad ante la tragedia y ha trasladado su apoyo al pueblo venezolano y a quienes han perdido a sus seres queridos a causa del seísmo.